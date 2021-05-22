دروس شهر مارس لطلاب الثانوية العامة

يأتي منها الامتحان التجريبي الثاني غدًا..

يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة عن الدروس التى سوف تأتى فى الامتحان التجريبي غدًا الاحد وهو الامتحان التجريبي الثاني لطلاب الشهادة الثانوية، وفى هذا السياق تقدم الدستور الدروس التى سوف يأتى منها الامتحان وهى دروس شهر مارس حسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

دروس شهر مارس التي يأتي منها الامتحان التجريبي الثاني لطلاب الثانوية العامة

أولا: اللغة العربية:

من أول المنهج أو أول الكتاب:

النصوص:

غربة وحنين

المساء

رثاء مي

نص أهواك يا وطني

التكافل الاجتماعي

.الأدب:

مدرسة الإحياء والبعث

الاتجاه الوجداني

الديوان

أبولو.

المقال

الرواية

القصة القصيرة

البلاغة: كلها.

النحو من البداية

الوحدة الأولى: النطق والإملاء

الوحدة الثانية: الأبنية

الوحدة الثالثة: النواسخ

الوحدة الرابعة: إعراب الاسم

الوحدة الخامسة: إعراب المضارع التدريبات من الأول إلى الخامس.

القصة الجزء الأول بأكمله والجزء الثاني من كتاب الأيام الفصول 2 و3.

القراءة: إرادة التغيير.... البيروني... القدس... العلم في الإسلام.... . قيم إنسانية.

اللغة الإنجليزية:

من أول المنهج أو أول الكتاب حتى Units8/9/10 كتاب Hello/ القصة chapter5.

اللغة الفرنسية:

من أول المنهج أو أول الكتاب حتى نهاية الوحدة الثالثة الدرس الثالث: Le club des explorateurs.

اللغة الألمانية:

من أول المنهج أو أول الكتاب حتى الدرس 13

الأحياء:

من أول الكتاب حتى الباب الأول الفصل الرابع حتى نهايه طرق عمل الأجسام المضادة.

الفيزياء:

من أول الكتاب حتى الوحدة الأولى الفصل الرابع دوائر التيار المتردد حتى نهايه دائرة RLC.

الكيمياء:

من أول الكتاب حتى الباب الرابع حتى قوانين فارادي.

الجيولوجيا:

من أول الكتاب حتى الباب الخامس نهاية التجوية الكيميائية.

الرياضيات :

من أول الكتاب بمعنى من أول كل فرع وحتى الديناميكا إلى حد الدفع والتصادم

الاستاتيكا إلى حد الازدواج كله، والحبر المعكوس الضربي للمصفوفة والهندسة الفراغية معادلة المستوى.

التفاضل والتكامل التكامل المحدود بالتعويض التجزيء.

التاريخ :

من أول الكتاب حتى الفصل السادس التوسع الاستعماري في البلاد العربية الواقعة تحت الحكم العثمانى بعد الحرب العالمية الأولى.

الجغرافيا :

من أول الكتاب حتى الوحدة الثالثة الدرس الأول التكتلات الاقتصادية.

الفلسفة والمنطق:

من أول الكتاب وحتى نهاية الموضوع الثالث الفلسفة وأخلاقيات المهنة، أمثلة على رؤى الفلاسفة للعمل في ضوء اختلاف ثقافاتهم وعصورهم.

أما المنطق نهاية الموضوع الثالث التكامل بين النهج الاستقراءي والمنهج الاستنباطي، نماذج للتفسير في المنهج العلمي المعاصر.

علم النفس واجتماع:

من أول الكتاب حتى الوحدة الثالثة آخر الفصل الثاني تابع الاتجاهات والقيم وفي علم الاجتماع الوحدة الثالثة الفصل الأول توظيف البحوث الاجتماعية لخدمة قضايا التنمية.