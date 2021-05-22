وكيل «شباب القاهرة» يكشف جدول منافسات أولمبياد الطفل

قال الدكتور سيد حزين، مدير مديرية الشباب والرياضة ورئيس اللجنة المنظمة لفاعليات أولمبياد الطفل بالقاهرة، إنه المرحلة العمرية المشاركة في بطولة الطلائع من 12 إلى 14 عاما.

وأوضح حزين، أنه البطولة بثلاث مراحل (محلى- إقليمي- قومي)، وتبدأ المنافسات على المستوى المحلي خلال شهر يونيو المقبل، بعدها يتم تقسيم الجمهورية إلى (8) قطاعات إقليمية، كل قطاع يضم 3، على تبدأ المنافسات بينها خلال شهر سبتمبر، وبعدها ستبدأ التصفيات على المستوى القومي خلال شهر أكتوبر، وتوزع الجوائز على الفائزين بالمركز الأول والثاني والثالث في كل لعبة.

وشهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بديوان عام محافظة القاهرة بعابدين، مراسم إيقاد شعلة أولمبياد الطفل المصري للطلائع في نسخته الثالثة، والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وانطلقت الشعلة من أمام قلعة صلاح الدين مرورًا بمسجد السلطان حسن فمسجد الرفاعى إلى شارع محمد على بميدان باب الخلق فشارع حسن الأكبر مرورًا بنادى الشرطة بعابدين حتى وصولها لديوان عام محافظة القاهرة.

وأكد محافظ القاهرة أن أولمبياد الطفل المصرى يجسد رؤية الدولة في الاهتمام بالشباب والنشء وتنمية قدراته من خلال تنظيم العديد من المبادرات التي تعمل على إخراج طاقة الشباب في أنشطة تعود عليهم بالنفع وتجعل الرياضة أسلوب حياة بالنسبة لهم، كما يهدف إلى اكتشاف المواهب المتميزة رياضيًا ويشجع النشء على ممارسة الرياضة ويؤهل الطلائع للمشاركة في البطولات والمسابقات.



حضور أولمبياد الطفل

أولمبياد الطفل

أولمبياد الطفل

أولمبياد الطفل

أولمبياد الطفل

أولمبياد الطفل

أولمبياد الطفل

أولمبياد الطفل