السبت 22 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«نشأ في الكلاب».. أبرز المعلومات عن سلالة جديدة من كورونا

فيروس الكلاب الجديد
فيروس الكلاب الجديد

كشفت دراسة أنه تم رصد نوع جديد من فيروس كورونا، يعتقد أنه نشأ في الكلاب، بين مرضى دخلوا المستشفى للعلاج من جراء التعرض لالتهاب رئوي في 2017 و2018. 
 

وفي سياق ذلك، ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عنه وهي كالآتي:

-تم فحص عينات مسحة أنف مأخوذة من 301 مريض بالالتهاب الرئوي في مستشفى في ولاية ساراواك في شرق ماليزيا وتبين أن ثماني عينات، معظمها لأطفال تقل أعمارهم عن خمسة أعوام، كانت إيجابية وتحمل فيروس كورونا الموجود في الكلاب.
- أطلقوا عليه ككوف-هوبن-2018، يعود أصله للكلاب ولكن لديه مكونات من القطط والخنازير.
-في حالة التأكد من ذلك، ثامن نوع فريد من فيروس كورونا يُعرف أنه يسبب المرض لدى البشر.
-بحسب الدراسة فمن المحتمل أن يكون الفيروس موجودا في الشعب الهوائية للمرضى دون أن يسبب مشاكل صحية.
-لم يتم التأكد اذا كان الفيروس ينتقل من شخص لآخر
-الكلاب الذين اصيبوا بهذا الفيروس كان لديهم مشاكل في الجهاز الهضمي


الجدير بالذكر أنه توجد سبعة أنواع معروفة من فيروس كورونا تسبب أمراضاً للإنسان، أربعة منها تسبب نزلات البرد العادية، وثلاثة تسبب أمراض "سارس" (متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد) و"ميرس" (متلازمة الشرق الأوسط التنفسية) و"كوفيد-19".

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