برلماني: نجاح مصر في وقف إطلاق النار بغزة أكبر رد على المشككين

أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح ومشتول، وأمين سر لجنة الطاقة، أن مصر بذلت جهودا كبيرا بشأن أزمة قطاع غزة، حيث نجح الفريق المصري في الوصول إلى وقف إطلاق النار بعد موافقة «حماس» و«الجهاد» وغيرها من الفصائل الفلسطينية، ما يؤكد قدرات الدولة الأمة المصرية، حرص مصر على دماء الأشقاء فى فلسطين، حيث أنه منذ اللحظة الأولى عملت مصر على وقف العدوان على غزة، وأن إدارتها للصراع العربي الإسرائيلى بجانب إدارتها للمشهد خلال الأيام الماضية تكللت بنجاح فى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال النائب، إن القضية الفلسطينية هي قضية عابرة للأجيال، وقد لعبت الوساطة المصرية دوراً محورياً في نجاح التوصل لوقف إطلاق النار في إسرائيل وغزة، حيث دفعت مصر بكل قوة بثقلها السياسي من أجل إنجاح وساطتها بين إسرائيل والفلسطينيين، وتكللت هذه الجهود بدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فجر الجمعة، وهو ما قوبل بردود فعل كبيرة في غزة، حيث تعالت الهتافات المؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي في قطاع غزة بعد خروج المواطنين الفلسطينيين إلى الشوارع؛ احتفالا بوقف إطلاق النار وبدء سريان الهدنة غير المشروطة التي ترعاها مصر حقنا لدماء الفلسطينيين، حيث وثقت العدسات لحظة رفع الفلسطينيين في قطاع غزة الأعلام المصرية، موجهين التحية للمصريين وللرئيس السيسي لتدخله لوقف إطلاق النار منعا لإراقة مزيد من الدماء بنيران طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدى 11 يوما من القصف.

وأشار إلى أن مصر من أوائل الدول التي تحركت بجهود سياسية واتصالات علي مستوي عالٍ وجهود إنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، ما جعل العالم كله يشيد بالدور المصري الذي أوضح جيدًا قدرتها علي التأثير في مجريات الأمور، كما أن هناك ثقة في الدور المصري لكل الأطراف وهذا أمر مهم، كما أرسلت المعونات علي الفور وفتحت معبر رفح، وأعقبت ذلك بفتح مستشفياتها أمام المصابين والجرحى، وبعثت وفودًا من جيشها الأبيض ليكون علي أتم استعداد للتعامل مع الحالات الحرجة ومحاولة إنقاذها من الموت بكل ما أوتوا من خبرة وعلم.