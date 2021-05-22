السبت 22 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة 8 مسئولين بالإدارة المركزية لجمارك دمياط للمحاكمة التأديبية

محكمة
محكمة

قررت النيابة الإدارية اليوم السبت، إحالة 8 مسئولين بالإدارة المركزية لجمارك دمياط للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها تلف 24 طن كيوي وضياع الرسوم الجمركية عليها.

تقرير الاتهام شمل كلًا من معاون حركة بإدارة حركة الوارد بالإدارة المركزية لجمارك دمياط ورئيس قسم حركة الوارد ومدير إدارة حركة الوارد، ومعاون حركة بالإدارة العامة للمهمل والبيوع ورئيس قسم حركة المهمل والمديرين العامين الإدارة العامة للمهمل والبيوع ومدير إدارة التعريفة الجمركية.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني استلما المشمول الوارد لجمارك دمياط "كيوي طازج" بوزن ٢٤ طنا و١٨٥ كيلو باسم شركة فريش اند فريش وهو من السلع الغذائية سريعة التلف دون شهادة صلاحية تحدد المدة المسموح خلالها ببقاء المشمول دون تلف، وتراخيا في عرض المشمول وتحويله إلى إدارة المهمل والبيوع لمدة ٤٦ يوما.

كما تبين أن المتهمين وقعا عن استيفاء الإجراءات المنصوص عليها بلائحة نظام العمل الداخلي بمصلحة الجمارك المعممة بالمنشور رقم ٣٠ لسنة ٢٠١١ من قطاع النظم والإجراءات بالمصلحة حيال هذا المشمولة، متمثلا ذلك في عدم عرض المشمول على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بدمياط لتقرير صلاحيته من عدمه فضلا عن عدم تشكيل اللجنة المنصوص عليها بالبند ٦/٥ من تلك اللائحة والمنوط بها تقرير كيفية التصرف في المشمول.

وجاء بأوراق القضية أن المتهم الثالث أهمل في الإشراف على أعمال المخالفين الأول والثاني مما ترتب عليه ارتكابهما المخالفات المنسوبة إليهما.

وتضمن تقرير الاتهام أن المتهمين الرابع والخامس استلما المشمول رقم ١٢١ من المخالف الأول دون وجود شهادة الصلاحية التي تحدد المدة المسموح خلالها ببقاء المهمل دون تلف رغم عدم استيفاء المخالف الأول للإجراءات المنصوص عليها بلائحة نظام العمل الداخلي بمصلحة الجمارك حيال هذا المهمل حال تسلمهما مشمول المهمل.

وأشار التقرير إلى أن المتهمين تراخيا في عرض المهمل على المختصين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بدمياط لتقرير مدى صلاحيته من تاريخ تسلمه لمدة خمسة أشهر، وتقاعسا عن اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها باللائحة حيال المهمل حتى يتسنى بيعه مباشرة دون العرض على الهيئة العامة للخدمات الحكومية باعتباره من السلع الغذائية سريعة التلف مما ترتب عليه أن وردت نتيجة فحصه تالف ومرفوض وإعدامه بعد عام ونصف العام من ذلك، ومن ثم ضياع الرسوم المستحقة للدولة عن هذا المهمل.

وأصطنع المتهم الرابع منفردًا توقيع المخالف الخامس على خطاب عرض المهمل على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات "الإدارة العامة للسلع الغذائية والرزراعية" فرع دمياط.

وتبين من أوراق القضية أن المتهمين الرابع والسادس والسابع قاموا بعرض المهمل 121/2016 على الهيئة العامة للخدمات الحكومية لإدراجه بالبيع بالمزاد العلني بموجب خطاب العرض على الرغم من أنه من السلع الغذائية سريعة التلف، وأهمل المتهم السادس منفردًا في الإشراف على الرابع والخامس مما ترتب عليه إرتكابهما المخالفات المنسوبة اليهما

وأشر المتهم الثامن بتأشيرة مضمونها "البيع برسم إعادة التصدير" على إخطار رفض المهمل من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بدمياط رغم أن هذا الإخطار تضمن أن مشمول المهمل تالف ومرفوض بما كان يستوجب إعدامه، وليس التأشير بإعادة تصديره.

النيابة الإدارية جمارك دمياط دمياط مخالفات مالية تحقيقات متهم قضية

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