بإجمالى 317 طنا.. ضبط 2462 قضية تموينية فى الجيزة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، بضبط 2462 قضايا تموينية متنوعة خلال شهر أبريل بإجمالى مضبوطات حوالى 317 طنا، وذلك فى إطار الحملات التى تم شنها على المحلات العامة والأسواق على مستوى المحافظة.



وقد قامت المديرية ومباحث التموين والطب البيطرى بشن حملات مكثفة للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية والمحلات العامة، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق ومراجعة كافة البيانات المدونة على السلع ومنع كافة صور الغش التجاري والتلاعب فى أسعار السلع الأساسية، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.



كان الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، كشف أن الوزارة وضعت خطة عمل شاملة لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة مستوى محافظات الجمهورية، وحرصًا على تحقيق التواجد المستمر بالأسواق والأنشطة والأغراض التموينية، لإحكام السيطرة على الأسواق وضبط معدلات الأسعار ومواجهة الزيادة في الاستهلاك.



فى مجال الغش التجارى



وكشف تقرير، أعدته مباحث التموين بالجيزة عن مجهودات الإدارة خلال شهر أبريل والتى شملت ضبط عدد من القضايا المتنوعة، ففى مجال الغش التجارى والتدليس أسفرت الحملات عن ضبط 41 قضية متنوعة بإجمالى مضبوطات حوالى 300 طن عبارة عن "سمن شورتنج وسكر وبلح الشام وصابون ومنظفات بالليمون وإريال وكلوركس وأرز وعدس وورق عنب وملح طعام وجبنة لحوم وبلح وعجوة وزيتون مخلل وشطة مطحونة ودبس رمان وعسل أسود وسلامى ودواجن ولحم جاموسى وكبدة وتمر هندى وجوز هند مبشور وبودرة عصير وطحينة وكمامات طبية ومسك أكسجين ومستحضرات تجميل وحبة البركة وتفاح ودقيق وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمى وغير مطابقة للمواصفات القياسية .



فى مجال المطاحن والمخابر



كما تضمن التقرير عن ضبط 786 قضية فى مجال المطاحن والمخابر البلدية بإجمالى 10 أطنان تنوعت ما بين قضايا تجميع واستيلاء على دقيق بلدى مدعم وعدم حمل شهادة صحية وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وإنتاج خبز ناقص الوزن وإدارة مخبز بدون ترخيص.

فى مجال المواد البترولية

وتم ضبط 455 قضية فى مجال المواد البترولية لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع أسطونات البوتاجاز بأعلى من السعر الرسمى.

فى مجال الذبح خارج المجازر الحكومية

وفى مجال المذبوحات خارج المجازر الحكومية تم ضبط 32 قضية بإجمالى 7 أطنان إلى جانب ضبط 1116 قضية فى مجال المحلات العامة و32 قضية فى مجال البدال التموينى .