اختلس 3 ملايين جنيه.. إحالة نائب رئيس شركة عقارية للجنايات

قررت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار طارق الحتيتي، المحامى العام الأول، اليوم السبت، إحالة نائب رئيس شركة عقارية شهيرة إلى محكمة الجنايات لاتهامه باختلاس 3 ملايين جنيه.

وكشف قرار الإحالة أن المتهم بصفته عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة نائب رئيس مجلس إدارة الشركة اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس مبلغ 3 ملايين جنيه من رصيد حساب الشركة لدى بنك مصر، ومبلغ 84 ألف دينار كويتي إجمالي التحويلات البنكية والشيكات المنصرفة لحساب الشركة مستغلا کون صاحب الحق في التعامل على ذلك الحساب البنکی منفردا لمباشرة نشاط الشركة إلا أنه اختلسها لنفسه واحتبسها بنية تملكها.

وكشفت تحريات إدارة الكسب غير المشروع أنها بعد الفحص المستندات البنكية وسندات صرف المتهم للأموال المحولة له من الخارج تبين الأتي، أن الشركة مساهمة مصرية - يشغل فيها المتهم وظيفة نائب رئيس مجلس الإدارة وله الحق في التعامل على حسابها البنکی منفردا و قام المتهم بسحب مبلغ 3 ملايين جنيها من حساب الشركة ببنك مصر دون تقديم ما يفيد أوجه صرف هذه الأموال وصلة ذلك بنشاط الشركة، وقيام المتهم بصرف مبلغ 83 ألف دينار كويتي إجمالي المبالغ المحولة إليه من الخارج، وتلك المنصرفة له بموجب شيكات بنكية بصفته آنفة البيان دون تقديم ما يفيد أوجه صرف هذه الأموال وصلة ذلك بنشاط الشركة.

يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعًا وكشفًا)، وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم.