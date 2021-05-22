تعرف على طريقة تقسيم شاشة تابلت طلاب الثانوية العامة 2021

الثانوية

يمكن لطلاب الثانوية العامة 2021 ، تقسيم شاشة التابلت، أثناء أداء امتحان الصف الثالث الثانوي 2021 التجريبي الثاني المقرر انطلاقه غدا الأحد ٢٣ مايو ويستمر على مدار ثلاثة أيام وينتهي في 27 مايو الجاري.

خطوات تقسيم شاشة التابلت طلاب الثانوية العامة 2021

وننشر فيما يلي خطوات تقسيم شاشة التابلت طلاب الثانوية العامة 2021 بالتزامن مع انطلاق امتحان الثانوية العامة 2021 التجريبي الثاني :

1ـ فتح خاصية الضبط والضغط على «الميزات المتقدمة»، ثم اختيار «إطارات متعددة»، ثم الضغط على مفتاح إجراء متعلق بعرض تقسيم الشاشة أو «Split screen view» لتفعيل خاصية تقسيم الشاشة.

2ـ فيما يخص إطالة زمن توقف الشاشة حتى لا تنطفئ أثناء الامتحان، أوضحت الوزارة أنه يجب الدخول إلى «الضبط»، ثم اختيار كلمة «الشاشة»، ثم اختيار كلمة «زمن توقف الشاشة» والضغط على كلمة "30 دقيقة".

موعد امتحان الثانوية العامة 2021

من المقرر أن يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي 2021 ، امتحان الثانوية العامة 2021 التجريبي الثاني الإلكتروني غدا ولمدة ثلاثة أيام على مستوي الجمهورية وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

وشددت وزارة التربية والتعليم على تعقيم وتطهير المدارس قبل استقبال الطلاب لأداء الامتحانات التجريبية الثانية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا وتطبيق التباعد الاجتماعي أثناء جلوس الطلاب في اللجان.

ومن جانبه، أكد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، أن الامتحانات التجريبية الثانية بشهر مايو هي امتحانات بلا درجات، ومجمعة على التابلت للمواد الدراسية، ويتم الدخول بأكواد مختلفة، وهي قصيرة وبها عدد أصغر من الأسئلة.

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وأشار إلى أن امتحانات مايو تهدف لاختبار الشبكات وإطلاع الطلاب على نوعية الأسئلة، مشدداً أن الاختبارات استرشادية، مضيفا أن التجربة الاخيرة في شهر يونيو، سوف تكون محاكاة حقيقة.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الامتحان الثانى التجريبى لطلاب الثانوية العامة 2021 سيكون فى شهر مايو المقبل ينطلق أيام 23 و25 و27 مايو، قائلا “إننا سنحاول تقليل التجمعات وهو عبارة عن امتحان يعد بمثابة بروفة بلا درجات وهو امتحان مجمع على التابلت للمواد الدراسية يتم الدخول بأكواد مختلفة وهى قصيرة وبها عدد أصغر من الأسئلة ونجرب أسئلة حقيقة ونجرب أيضا الشبكات والطالب يطلع على نوعية الأسئلة، وأن الامتحان فى مايو هو استرشادى .



وأضاف أن الامتحانات تعقد على التابلت، وأن امتحان يونيو التجريبى أكثر شبها من الامتحان الحقيقى الذى يعقبه فى شهر يوليو 2021، الرسمى للثانوية العامة، وأن الامتحان التجريبى فى يوليو سيتم وضع جدول على مدارس 5 أيام والفكرة أنه لا يكون امتحان بدرجات وهذا الامتحان سيكون بوقت الامتحان الأصلى وعدد أسئلة الاختبار الأصلى، وأن الامتحان فى يونيو يعتبر محاكاة حقيقة والمفروض نسبة نجاحه 100%".

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن “امتحانات الثانوية العامة ستعقد فى أوائل شهر يوليو المقبل، ونحاول تكملة هذا العام الدراسى لتحقيق حلمهم فى دخول الجامعة خاصة في ظل جائحة كورونا”، موضحًا أن "الامتحانات مهمة والناس تكون قلقة خاصة أن التجربة بها جانب من استخدام التقنيات، وقلق بشأن غش أو تسريب ولكن الوزارة سوف تتعامل مع كل هذه الأمور".

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني، تعقد امتحانات الثانوية العامة المقرر في 4 يوليو المقبل، الكترونيا عبر اجهزة التابلت، لاول مرة في تاريخها، بلجان مؤمنة بالمدارس وسط اجراءات امنية واحترازية مشددة، حفاظا على الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية من انتشار فيروس كورونا المستجد.