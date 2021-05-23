سمير غانم «كوميديان اللون الأسود».. ممثل أمريكي أقنعه بالباروكة

حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني بعد رحيل أسطورة الكوميديا الفنان الكبير سمير غانم، عقب معاناة كبيرة مع المرض.

إكسسورات تميز بها سمير غانم

يعتبر سمير غانم هو الأكثر استخدامًا للإكسسوارات فى أعماله ومن أشهرها قمصانه المطرزة التى يصممها لنفسه النظارة التى يستخدم منها تصميمات غريبة أيضًا، والباروكة التى يتنوع فى استخدامها والتي يختار اللون سوداء وأحيانًا اللون الأبيض المائل للرمادى.

سر وراء ارتداء الباروكة



قال الفنان سمير غانم في تصريحات تلفزيونة إن الشعر يتيح للممثل أن يتلون بالشخصيات ويضعه في أكثر من قالب، وكانت في البداية «باروكة» لتزيين ملامحه، وتحويله من بطل عادي، لآخر من الممكن أن يلعب دور «جان» ونجم شباك، ملتزم في البداية بتسريحة على جانب واحد كما حال موضة السبعينيات، وبعدها بداء التعود الجمهور علي سمير غانم بهذا الشكل حتي أصبح نجم شباك بسبب الباروكة المستعارة.

فنان أمريكي يقنعه بارتداء الباروكة خارج التمثيل

قال الفنان سمير غانم إن فنان أمريكي قام بتغيير وجهة نظره ناحية ارتداء الباروكة خارج التصوير ، وقال: "رود شتايجر - الفنان الأمريكي الشهير كان جالس في الشيراتون، وعرفته بنفسي، وكان لابس باروكة، قلت له هل الممثل لما يلبس باروكة، هل أخرج بها في الشارع، قال لي لازم الناس تراك بالطريقة التي أحبتك عليها.

وتابع: “وصلت الحكاية إلى أنني جبت بواريك منذ حوالي أربعين عاما من أغلى ما يمكن، ومن أمريكا، لكن لم أقم بارتدائها، لأنها تحتاج إلى خبير يلبسها بطريقة، ويمشطها بطريقة خاصة”.



سر ارتداء القميص الأسود

كان دائما ما يظهر الفنان سمير غانم مرتدي ملابس باللون الأسود ، حتي أطلق علية لقب " كوميديان اللون الأسود" وقد صرح في احدى اللقاءت أن اللون الأسود من الألوان المفضلة لديه ويحب ارتداؤه في عدد كبير من أعماله الفنية.



لماذا لا يظهر بالبدلة الرسمية في المناسبات

اعتاد الفنان الراحل سمير غانم، ارتداء أزياء مختلفة ذات طابع خاص به فقط، وسبق وذكر في أحد اللقاءات التلفزيونية أن ملابسه تكون من تصميمه، خاصة القميص المطرز وأوضح أنه يفضل الملابس الخفيفة قائلا: «أنا طول عمري بحب اللبس الخفيف البالطو ده أخر حاجة افكر فيها أو القميص والكرفتة الخنقة مبحبهاش، دايما لبسي خفيف وبضطر البس بدلة لو هروح مناسبة»، كما أوضح أنه يشعر بتوتر من الرسميات بسبب ارتداء البدلة.



وتوفي الفنان سمير غانم عن عمر يناهز الـ 84 عاما، بعد مروره بأزمة صحية عقب إصيابة بفيروس كورونا على إثرها نقل إلي العناية المركزة بأحد المستشفيات قبل أسبوعين وقدم الراحل أكثر من 300 عمل فني آخرها ظهوره في مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة" بصحبة ابنته دنيا سمير غانم، فيما كان ظهوره الأخير على الشاشة خلال شهر رمضان من خلال حملة إعلانية شارك فيها إلى جوار زوجته دلال عبد العزيز وابنته إيمي سمير غانم.