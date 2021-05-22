السبت 22 مايو 2021
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تقارير ومتابعات

توفى به سمير غانم..

يصل لإزالة العين.. كل ما تود معرفته عن «الفطر الأسود»

معلومات عن المرض
معلومات عن المرض الذي توفى به سمير غانم

أثيرت موجة من الجدل حول مرض الفطر الأسود،  بعدما أعلن شقيق الفنان  الراحل، سمير غانم، أن الفنان  كان قد تخطى كورونا، وأصيب بفشل كلوي حاد، كاشفا إصابة الفنان الكوميدي بمرض "الفطر الأسود" في عينيه.

 

أبرز المعلومات عن الفطر الأسود

-بدأ الظهور في الهند في أوائل مايو 

-العديد من المصابين بهذه العدوى هم مرضى فيروس "كورونا" المستجد أو أولئك الذين تعافوا مؤخرا من مرض (كوفيد-19)، وضعفت أجهزتهم المناعية بسبب الفيروس، أو الذين يعانون من أمراض كامنة أبرزها مرض السكري.

-الفطر الأسود يأتي من العفن في البيئات الرطبة مثل التربة أو السماد. 

-يهاجم الجهاز التنفسي.

-يؤثر عادة على الجيوب الأنفية أو الرئتين بعد أن يستنشق الشخص الجراثيم الفطرية في الهواء. 

-يمكن للأعراض أن تشمل تورم الوجه والحمى وقرحة الجلد والآفات السوداء في الفم.

-يجب اكتشاف العدوى مبكرًا لأنها عدوانية، وكشط الأنسجة الميتة وإزالتها.

-ويُضطر الجراحون أحيانًا إلى إزالة أنف المرضى أو عيونهم أو حتى فكهم لمنع الفطر من الوصول إلى الدماغ.

-والإحصاءات العالمية رجحت أن معدل الإصابات في الهند أعلى ب، 70 مرة عن معدل الإصابات العالمية وفسروا ذلك بارتفاع مرضى السكري في الهند ذوي الحالات المتقدمة والغير مسيطر عليها بالإضافة إلى المناخ.

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-بمجرد الإصابة، يكون المريض معرضًا للموت في غضون أيام. ولكن المرض ليس معديًا.

-تشمل الأعراض المُبكرة أيضا على حدوث صداع نصفي، وألم الأسنان وتخلخلها، وحدوث تورم وتنميل، ألم في الصدر، وخروج دم مع «الكحة»، وصعوبة في التنفس. 

-قالت السلطات في الهند إن الآلاف أصيبوا بداء الفطر العفني في جميع أنحاء الهند التي تكافح موجة كوفيد-19 أودت بحياة أكثر من 100 ألف شخص في الشهر الماضي. 

-وجهت وزارة الصحة الهندية رسالة، إلى 29 ولاية طلبا لإعلان حالة وباء الفطر الأسود.

-سجلت ولاية واحدة فقط فى الهندية 1500 إصابة بهذا الفطر، وفى مدينة مومباي تم تسجيل 24 حالة إصابة بالفطر الأسود.

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