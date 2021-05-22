ضبط المتهم بقتل شاب بسبب ركنة سيارة في بولاق الدكرور

تمكن ضباط المباحث بمديرية أمن الجيزة، منذ قليل، اليوم السبت، من القبض على المتهم بقتل شاب، بسبب مشاجرة على ركن سيارة، أمام عقار في بولاق الدكرور، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد مقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

بإجراء التحريات تبين أن حارس عقار سدد طعنات للمجني عليه، بسبب الخلاف على ركن سيارته، أمام العقار الذي يتولى تأمينه، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم الاستماع لأقوال والد الضحية، وشهود العيان، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

يذكر أن القتل الخطأ هو أحد الجرائم التى شملها قانون العقوبات.. وحدد فى مواده عقوبة كل نوع من انواع القتل الخطا ، سواء تم من خلال مشاجرة او حادث سيارة او اى وسيلة اخرى طالما لم تكن نية وقصد المتهم القتل العمد.

ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على أنه من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وأضافت أن القانون حدد كذلك، أنه تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.