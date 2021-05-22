تحرك برلماني لسرعة تهيئة بنية المدارس استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرى التربية والتعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن حالة البنية التكنولوجية للمدارس، استعدادا لامتحانات الثانوية العامة التي لم يتم تحديد مصيرها حتى هذه اللحظة هل سيتم إجراؤها إلكترونيا أو ورقيا.

وأوضح عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة، أن التربية والتعليم ستجرى امتحانات خلال الشهر الجارى من يوم 23، ومن المفترض أن يكون هذا الامتحان بروفة، مما يستوجب تضافر الجهود للوقوف على اختبار الشبكات والبنية التكنولوجية فى المدارس والفايبر، بالإضافة لتقييم الأجزاء الفنية والتكنولوجية فى المدارس مع تدريب الطلاب على شكل الأسئلة وأيضا الدخول بأكواد الامتحانات وتهيئة الأجهزة لدى الطلاب حتى لا تكون هناك أية عقبات وقت إجراء الامتحان في شهر يوليو المقبل مما قد يؤثر بشكل كبير على النتيجة العامة للطلاب.

وشدد عضو محسب، على ضرورة تضافر الجهود من أجل الانتهاء من تجهيز البنية التكنولوجية والتحتية للمدارس على مستوى الجمهورية، ولابد أن يسبق ذلك عمل حصر شامل ودقيق لكافة المدارس وأوجه الضعف والجهود والخطة العاجلة للانتهاء من عملية التهيئة قبل الامتحانات بوقت كاف حتى لا يتم تداول بعض الأخبار التي قد تتسبب في حالة من القلق والتوتر لدى الطلاب وتسبب حالة من الخوف التي تنعكس عليهم في عملية التحصيل في الامتحانات المقبلة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل الامتحان التجريبي الثاني لامتحانات الثانوية العامة، حيث تبدأ الامتحانات يوم الأحد 23 مايو.

ونوهت الوزارة بأن الامتحان التجريبي الثاني خاص بالطلاب الذين يمتلكون جهاز تابلت فقط، وسيخوض معظم الطلاب الامتحان في المدارس الحكومية المجهزة بالخوادم المركزية وتوصيلات الفايبر، أما طلاب المدارس غير المجهزة أو المدارس الخاصة والقومية فيخوضون الامتحان عبر شبكة الإنترنت في المدرسة (إن وجدت) أو عبر شريحة الإنترنت الموجودة في التابلت من لجان امتحان بالمدرسة.

ويعد الهدف من هذا الامتحان هو «ضبط الخوادم المركزية» من ناحية الوزارة، «والتعرف على شكل وطبيعة الأسئلة» من ناحية الطلاب، وليس اختبار الشبكات أو السحابة الإلكترونية، ويعد هذا امتحانا تجريبيا بلا درجات، وسوف تنشر الوزارة الأسئلة والإجابات الصحيحة بعد الامتحان لاستفادة كل الطلاب من التجربة.

وسيتم تطبيق طرق تصحيح إلكترونية جديدة في عدد محدود جدًا من المدارس، ثم نطبق هذه التجربة على كافة المدارس في الامتحان التجريبي الثالث إن شاء الله والذي سينعقد لطلاب التابلت في المدارس المجهزة فقط، وسيكون ورقيا لطلاب المنازل في نفس التوقيت في منتصف يونيو القادم.