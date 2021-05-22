السبت 22 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

في خطابه الاحدث للاقباط

الأنبا بنيامين يستعرض ظهورات السيد المسيح عقب قيامته من الأموات

الانبا بنيامين
الانبا بنيامين

خصص الأنبا بنيامين مطران المنوفية وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، مقاله الأحدث بمجلة "الكرازة" الناطقة باسم كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية عن "عيد القيامة المجيد".

واستعرض نيافة الأنبا بنيامين تاريخ ظهورات السيد المسيح بعد قيامته بمقاله الذى جاء بعنوان "القيامة المجيدة".


وكانت قد أصدرت مجلة الكرازة التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، العدد الأحدث لها، ويحمل غلاف العدد الجديد من مجلة الكرازة والصادر هذا الأسبوع، أيقونة قبطية لرحلة هروب العائلة المقدسة إلى مصر بمناسبة الاحتفال بتذكار مجيئهم ومباركتهم أرض مصر والذي يوافق كل عام يوم ٢٤ بشنس - ١ يونيو.

 

وجاءت افتتاحية العدد بقلم قداسة البابا تواضروس الثاني تحت عنوان "مختارات حلو الكلام" لتحوي مجموعة منتقاة من روائع الحكم والأمثال والأقوال المأثورة في شتى مناحي الحياة.

 

مجلة الكرازة


يُذكر أن مجلة الكرازة هي الناطق باسم كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية، ولها إصدار نصف شهري، وأسسها البابا الراحل شنودة الثالث ويتابع مسيرتها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، ويرأس تحريرها الأنبا مكاريوس أسقف عام كنائس المنيا وأبو قرقاص.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بفترة الخماسين المُقدسة.

وفترة الخماسين المُقدسة، التي تحتفل بها الكنيسة القبطية الارثوذكسية، حاليًا،  تبدأ منذ يوم عيد القيامة المجيد، وحتي عيد العنصرة، وهي عبارة عن 50 يومًا مُتصلة من لأفراح داخل الكنيسة، حيث تكتسي بالستائر البيضاء، ويتغنى مرتلو الكنائس بالنغمات والمقامات الموسيقية المفرحة في القداسات الإلهية، والمعروفة بالنغمة "الفرايحي".

وينقطع المسيحيون خلال فترة الخماسين، عن الصوم نهائيًا، فلا يصام فيها أي يوم، حتى يومي الأربعاء والجمعة، اللذين يعتبران من أصوام الزهد ذات الدرجة الأولى في الكنيسة لا يُصام بهما مُطلقًا خلال فترة الخماسين المُقدسة.

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