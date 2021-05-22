السبت 22 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

%22 ارتفاعًا في صادرات الصناعات الكيماوية بالربع الأول من 2021

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رصدت بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تحسنًا فى معدل النمو لإجمالى الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الحالى فى الفترة من يناير حتى مارس 2021  بنسبة 8%، حيث بلغت 7.688 مليار دولار مقارنة بما تحقق خلال نفس الفترة من العام السابق وهى 7.142 مليار دولار.

وقال التقرير الشهري للهيئة إن صادرات الصناعات الكيماوية سجلت خلال شهر مارس تحسنًا فى معدل النمو بنسبة 17% عن نفس الشهر لعام 2020، حيث بلغ حجم الصادرات نحو 529 مليون دولار مقارنة بمارس 2020 والذي بلغت خلاله حجم الصادرات نحو 451 مليون دولار.

وشهدت صادرات الصناعات الكيماوية خلال الربع الأول من العام الحالى معدل نمو بلغ نسبته 22%، حيث زادت الصادرات من 1.249 مليار دولار إلى 1.530 مليار دولار.

ووفقا للتقرير شهدت صادرات منتجات اللدائن البلاستيك والمطاط معدل نمو خلال الفترة من يناير إلى مارس 2021 بلغ 50%، حيث ارتفعت الصادرات من 430.61  مليون دولار إلى 647.52 مليون دولار.

صادرات الأسمدة

وشهدت صادرات الأسمدة ارتفاعًا طفيفًا فى معدل النمو بلغت نسبته 5%، حيث زادت من 383.96 مليون دولار إلى 402.98  مليون دولار.

وزادت صادرات الكيماويات غير العضوية بنسبة 30%، حيث ارتفعت من 89.54 مليون دولار إلى 116.23 مليون دولار.

وشهدت صادرات الكيماويات العضوية معدل نمو بلغت نسبته 51%، حيث زادت من 47.95 مليون دولار إلى 72.30مليون دولار .

المنظفات

وشهدت صادرات المنظفات انخفاضًا فى معدل النمو بلغت نسبته 3%، حيث تراجعت من 62.55  مليون دولار إلى 60.68 مليون دولار.

وزادت صادرات الأحبار والدهانات بمعدل نمو بلغت 21%، حيث ارتفعت الصادرات من 47.72 مليون دولار إلى 57.72 مليون دولار.

وتراجعت صادرات المنتجات الورقية والكرتون بنسبة 7%، حيث تراجعت من 61.48 مليون دولار إلى 57.04مليون دولار.

وشهدت صادرات المنتجات الزجاجية تراجعا في معدل النمو بلغ 3% حيث تراجعت  الصادرات من من 59.97 مليون دولار إلى 48.41 مليون دولار.

حجم الصادرات المصرية للخارج

وجاءت الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى المرتبة الثانية لقيمة 40.475 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت نسبتها 2% مقارنة بحجم الصادرات خلال الشهر نفسه من العام الماضى لتستأثر الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 8% من إجمالى الصادرات المصرية.

وجاءت إيطاليا فى المرتبة الثالثة بحجم صادرات يصل إلى 36.097  مليون دولار وبمعدل نمو بلغ 5% وجاءت إسبانيا فى المرتبة الرابعة بحجم صادرات بلغ 28.071 مليون دولار بمعدل نمو بلغ 25% .

وجاءت بلجيكا  في المرتبة الخامسة بحجم صادرات يصل الى 27.330 مليون دولار وبمعدل نمو بلغت نسبته 172%، وجاءت السعودية في المرتبة السادسة بحجم صادرات يصل إلى 21.069 مليون دولار وبمعدل نمو بلغت نسبته 8%.

وجاءت ليبيا في المرتبة السابعة بحجم صادرات يصل الى 19.480 مليون دولار وبمعدل نمو بلغت نسبته 70%.

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