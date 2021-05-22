تعرف على أفضل 9 أطعمة صحية لبناء جسم طفلك

نستعرض أبرز الأطعمة التي تحتوي على عدد كبير من الفيتامينات والمعادن اللازمة لبناء جسم طفلك، بحسب موقع “ eatingwell” فهي كالآتي:



1. الزبادي

إنها وجبة خفيفة صحية ومليئة بالبروتين وفيتامين د ، وهي مادة مغذية يفتقر إليها العديد من الأطفال في نظامهم الغذائي، ويوفر الزبادي البروبيوتيك ، وهي بكتيريا جيدة مهمة للحفاظ على أمعاء صحية.

2. الفاصوليا

تحتوي علي البروتين والألياف ، بالإضافة إلى أنها رخيصة وتستغرق وقتًا قليلاً للتحضير، ويحتاج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 8 سنوات إلى حوالي 25 جرامًا من الألياف يوميًا ، والألياف تساعد على تعزيز الهضم الصحي وتساعد أطفالك على الشعور بالشبع لفترة أطول .

3. البيض

بيضة واحدة كبيرة تحتوي على 6 جرامات من البروتين وتوفر فيتامين د وفيتامين ب 12 والحديد. وتحتوي علي أحماض أوميغا 3 الدهنية ، والتي تساعد في نمو دماغ الأطفال.

4. الأفوكادو

الأفوكادو طريقة سهلة للحصول على الدهون الصحية في نظام طفلك الغذائي فهي تحتوي على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة ، والتي تقلل الالتهاب وتحافظ على مستويات الكوليسترول صحية.

5. البطاطا الحلوة

يحتوي البطاطا الحلوة علي فيتامين أ والألياف والبوتاسيوم، وتعمل علي الحد من الملح وزيادة البوتاسيوم تحافظ على ضغط الدم وصحة القلب.

6. الحليب

يساعد الحليب في بناء عظام قوية لأنه مليء بالكالسيوم وفيتامين د، يحتوي على نسبة عالية من الفوسفور وفيتامين ب 12 والبوتاسيوم و البروتين.

7. المكسرات والبذور

استبدل الوجبات الخفيفة قليلة الألياف والمقرمشة للأطفال بالمكسرات والبذور لتقديم ثلاثي صحي من الألياف والبروتين والدهون الصحية.

8. الحبوب الكاملة

توفر الحبوب الكاملة مادة مغذية تفتقر بشدة إلى معظم وجبات الأطفال وهي الألياف والتي يجب أن تتوافر في وجبات الأطفال بشكل كبير.

9. التوت

كوب واحد من التوت يحتوي على 4 جرامات من الألياف وهو غني بفيتامين ج ومضادات الأكسدة، والتوت الأزرق يحتوي على نسبة أقل من السكر مقارنة بالعديد من الفواكه، ويعتبر التوت الطازج وجبة خفيفة ممتازة للأطفال أو إضافة رائعة للزبادي