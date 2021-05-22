السبت 22 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الداخلية تسحب 4789 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

الملصق الالكتروني
الملصق الالكتروني

قامت خدمات الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية، اليوم السبت، بسحب  (4789) رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال ٢٤ ساعة.


ونرصد من خلال النقاط التالية أبرز مزايا الملصق الإلكترونى:
- وجود شريحة تحتوى على رقم السيارة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلى، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور.

ـ يحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة".

- يكشف مدى أحقية المركبات فى السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمى الطرق.

- يُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلى لفحص المركبات أمنياً.

ـ يمكن من خلاله التعرف على المركبات المطلوبة أمنياً والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كل المواطنين بأنحاء الجمهورية.

- يساهم فى التعرف على المركبات التى انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.

- يهدف الملصق الإلكترونى إلى التسهيل على جمهور المواطنين فى تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة "المرور على الطرق - الانتظار وغيرها" دون توقف، ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية "خصم - مخالفة - رسوم"  تشير إلى رسوم العملية والرصيد المتبقى لدى تفعيل هذه المنظومة.

- يساهم الملصق فى رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكترونى يضمن سرعة ضبطها.
 
إعادة العمل بالفترة الإضافية بوحدات تراخيص المرور لتركيب الملصق الإلكتروني، فى إطار استمرار تنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها فى تطبيق قواعد قانون المرور على نحو متطور يحقق التيسير على كافة مستخدمى الطرق من خلال إدارة الحركة المرورية إلكترونياً بطريقة علمية تهدف لرفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وتحقيق الإنضباط على الطرق.. ومن منطلق حرص الوزارة على تطبيق الإجراءات الاحترازية الصادرة من مجلس الوزراء والعمل على عدم تكدس المواطنين داخل وحدات المرور المختلفة وذلك للحد من إنتشار فيروس كورونا.


قررت وزارة الداخلية إعادة العمل بالفترة الإضافية بوحدات تراخيص المرور على مستوى الجمهورية من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 8 مساءً والمخصصه لتركيب الملصق الإلكترونى ، وذلك إعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 18/5/2021 للمركبات بكافة أنواعها.. وتهيب الوزارة بالمواطنين سرعة التوجه بالمركبة إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى دون الحاجة لموعد الفحص وتجديد الترخيص.. وفى ذات الإطار وتيسيراً على المواطنين يمكن لمالكى المركبات ذات التراخيص السارية طلب إصدار ملصق إلكترونى وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالمرور (بوابة مرور مصر) على موقع وزارة الداخلية (www.moi.gov.eg).

الملصق الالكتروني الداخلية رخصة وزارة الداخلية بوابة مرور مصر

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