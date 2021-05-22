8 آلاف و709 إصابات جديدة بكورونا و386 وفاة فى روسيا

أعلن مركز أزمات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم السبت، تسجيل 8 آلاف و709 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 4 ملايين و992 ألفا و554 حالة.

كما سجلت روسيا، خلال الفترة نفسها 386 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 118 ألفا و125 شخصا، بحسب مركز أزمات مكافحة فيروس كورونا.. وفقا لما أوردت وكالة أنباء تاس الروسية.

وشهدت روسيا تعافي 9 آلاف و345 شخصا، خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد حالات التعافي منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 4 ملايين و610 آلاف و465 شخصا حتى الآن.

وأعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أن التداول المدني للقاح الروسي "سبوتنيك لايت" المضاد لفيروس كورونا سيبدأ بعد 3 أسابيع.



وقال موراشكو للصحفيين، الخميس الماضي، حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستي": لقد تم تسجيل لقاح "سبوتنيك لايت"، الذي يتكون من جرعة واحدة فقط في روسيا في أوائل شهر مايو، وبلغت فعاليته 79.4٪، وهي نسبة أعلى من العديد من اللقاحات التي تتكون من جرعتين.

إصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

إصابات كورونا حول العالم

كما أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 164 مليونًا و914 ألفًا و739 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني الخميس الماضي - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 3 ملايين و417 ألفًا و982 حالة.