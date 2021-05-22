السبت 22 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قطع المياه 6 ساعات عن سمالوط بالمنيا الإثنين المقبل

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي برئاسة المهندس ياسر أحمد الشهاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بمحافظة المنيا، قطع المياه عن مدينة سمالوط شمال المحافظة، والتي تتغذى من محطة مياه عرب الزينة، الإثنين المقبل، للقيام بأعمال ربط الخزان الأرضي الجديد بالخزان القديم.

وأوضح الشهاوي، أن قطع المياه عن أهالي مدينة سمالوط سيبدأ من الساعة التاسعة صباح الإثنين حتى الساعة الثالثة عصر نفس اليوم.

وأضاف الشهاوي أن الشركة سبق ونوهت أيضا عن قطع المياه عن الجزء الشرقي من الشارع الجديد ومنطقة مسجد الفولي والمساكن الواقعة أمام المسجد والمناطق جنوب مسجد اللمطي بحي وسط مدينة المنيا غدا الأحد، من الساعة الحادية عشر مساءا وحتى الخامسة من صباح الإثنين، للقيام بأعمال ربط الخطوط الجديدة  مع الخط العمومي.

وناشد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا أهالي هذه المناطق بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب طوال فترة العمل وقطع المياه، مؤكدا أن الهدف من هذه الأعمال الارتقاء بالخدمة المقدمة وتحسينها وتقديم كوب ماء آمن وصحي للمواطنين، مؤكدا حرص الشركة على الانتهاء من هذه الأعمال في أقل فترة زمنية ممكنة وإعادة ضخ المياه من جديد لأهالي هذه المناطق، مشيرا إلى أن الشركة تتلقي شكاوي المواطنين من خلال الخط الساخن وخدمة المحمول والواتس آب وتعمل على دراستها وحلها فورا.

قطع المياه
قطع المياه
قطع المياه
قطع المياه
قطع المياه
قطع المياه
المنيا قطع المياه ياسر الشهاوي الخزان القديم مدينة سمالوط

الأكثر قراءة

مفاجأة.. دلال عبدالعزيز لا تعلم بخبر وفاة سمير غانم حتى الآن

لم تعلم بوفاة سمير غانم: كورونا والفشل الرئوي يداهمان الفنانة دلال عبد العزيز

موعد مباراة الأهلى وصن داونز فى ربع نهائى دورى الأبطال والقنوات الناقلة

حسن الرداد يكشف «مفاجأة» في موت الفنان سمير غانم

الداخلية تسحب 4789 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

متهم يستدرج طفلة ويتحرش بها داخل عقار في الطالبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الهلالى الشربينى الهلالى

ترسيخ القيم الأخلاقية: مدخل لتحقيق المواطنة الصالحة والضبط الاجتماعى (2/2)

بسنت حسن

أنسنة القضية

عبد الرحيم طايع

حكمة العالم الغائبة بشأن فلسطين

ماجد حبته

ضرورة الدولة الفلسطينية

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «1-4»

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرتالفوتوغرافيا حياتنا (تصوير ما لا نراه 2)

د. محمد عفيفي

مصر وغزة.. تاريخ مشترك «١-٢»

ماجد حبته

الفيتو المجرى!

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

ردود فعل العالم على اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة

إسحق سدر يطالب «تيك توك» بعدم استهداف المحتوى الفلسطيني

بالأرقام.. حصاد المكاسب والخسائر في حرب غزة 2021