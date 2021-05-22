قطع المياه 6 ساعات عن سمالوط بالمنيا الإثنين المقبل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي برئاسة المهندس ياسر أحمد الشهاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بمحافظة المنيا، قطع المياه عن مدينة سمالوط شمال المحافظة، والتي تتغذى من محطة مياه عرب الزينة، الإثنين المقبل، للقيام بأعمال ربط الخزان الأرضي الجديد بالخزان القديم.

وأوضح الشهاوي، أن قطع المياه عن أهالي مدينة سمالوط سيبدأ من الساعة التاسعة صباح الإثنين حتى الساعة الثالثة عصر نفس اليوم.

وأضاف الشهاوي أن الشركة سبق ونوهت أيضا عن قطع المياه عن الجزء الشرقي من الشارع الجديد ومنطقة مسجد الفولي والمساكن الواقعة أمام المسجد والمناطق جنوب مسجد اللمطي بحي وسط مدينة المنيا غدا الأحد، من الساعة الحادية عشر مساءا وحتى الخامسة من صباح الإثنين، للقيام بأعمال ربط الخطوط الجديدة مع الخط العمومي.

وناشد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا أهالي هذه المناطق بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب طوال فترة العمل وقطع المياه، مؤكدا أن الهدف من هذه الأعمال الارتقاء بالخدمة المقدمة وتحسينها وتقديم كوب ماء آمن وصحي للمواطنين، مؤكدا حرص الشركة على الانتهاء من هذه الأعمال في أقل فترة زمنية ممكنة وإعادة ضخ المياه من جديد لأهالي هذه المناطق، مشيرا إلى أن الشركة تتلقي شكاوي المواطنين من خلال الخط الساخن وخدمة المحمول والواتس آب وتعمل على دراستها وحلها فورا.

قطع المياه

قطع المياه