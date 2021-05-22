تحرير 298 محضرا في حملات متنوعة بالغربية

أكد اللواء محمد عبد الوهاب السعدنى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، اليوم السبت، أن حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، أسفرت عن تحرير 298 محضر متنوع، منها 167 محضر كمامة، 59 محضر إشغال طريق، و29 محضر بيئة، و33 محضر نظافة، و10 محاضر غلق وتشميع وذلك على مدار أسبوع مضى.

وأشار رئيس مدينة المحلة، إلى تطهير وتعقيم 200 مسجد، و35 مدرسة، و16 مواقف سيارات و7 جمعيات زراعية و150 شارع، و9 مراكز شباب، و17 مقار وحدات محليه قروية، و14 ماكينة صرف آلي بالقرى 50 من المقرات الحكومية بنطاق مركز المحلة، وذلك فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين من فيروس كورونا المستجد.

وكان محافظ الغربية، شدد على كافة التنفيذيين بالتنسيق الكامل لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية منعاً للإصابة بفيروس كورونا المستجد ( في ظل الاستعداد للموجة الثالثة، مشدداً على عدم إقامة أي موائد رمضانية أو الاعتكاف بالمساجد، خلال شهر رمضان، وكذا عدم فتح الأضرحة وحظر إقامة سرادقات العزاء أو أي احتفالات أخرى، و ضرورة الالتزام بتطبيق كافة تعليمات وزارة الأوقاف في هذا الشأن.

- متابعة بتطبيق المواعيد الصيفية لإغلاق المحلات

كما أكد المحافظ على ضرورة المتابعة الدورية الخاصة بتطبيق المواعيد الصيفية الجديدة والتي أوصت بها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بشأن غلق وفتح المحلات التجارية والمطاعم وخلافه، بداية من يوم السبت الموافق 17 إبريل المقبل مع ضرورة الالتزام بنسب التواجد المقررة التي تضمن السلامة العامة في المطاعم والكافتيريا وغيرها، والتشديد على إلزام العاملين والمواطنين المترددين على جميع الأسواق أو المنشآت الحكومية أو البنوك وخلافه بارتداء الكمامات الوقائية.

كما شدد محافظ الغربية على المتابعة الدورية لمواقف السيارات للتأكد من استمرار تنفيذ الإجراءات الوقائية التي اتخذتها المحافظة ، لمجابهة انتشار الفيروس بإلزام السائقين بارتداء الكمامات، مشدداً على ضرورة انتظام عمليات التطهير والتعقيم بمختلف مواقف السيارات بشكل دوري للحد من نقل العدوى بين المواطنين.