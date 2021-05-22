«الداخلية» تواجه مخططات تدمير الاقتصاد بضربات قاضية لمزوري العملات

واصلت وزارة الداخلية جهودها لمواجهة محاولات المساس باستقرار الاقتصاد الوطني، وضبط كافة المحاولات من جانب العناصر الإجرامية للعبث به، حيث نجحت وزارة الداخلية في توجيه عدة ضربات قاضية لمزوري عملات النقد الوطنية والأجنبية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما تقليد العملات النقدية والاتجار فيها.

عصابة تزوير العملات في الشرقية



تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالشرقية لقيامه بممارسة نشاط إجرامى في مجال تقليد العملات وترويجها.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قيام 6 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى في تقليد العملة الوطنية والأجنبية متخذين من مسكن أحدهم مركزًا ممارسة نشاطهم الإجرامى، وترويجها بالأسواق.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال استقلالهم 3 سيارات وبحوزتهم مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية "مقلدين" - عدد من الأوراق مطبوع عليها عملات أجنبية مقلدة - 5 هواتف محمول - مبلغ مالى من حصيلة العملة المقلدة .

وباستهداف المسكن المشار إليه تم ضبط طبنجة صوت - الأجهزة والأدوات والخامات التى يتم استخدامها في ممارسة ذلك النشاط المؤثم بينهم جهاز كمبيوتر محمل عليه الملفات التى يتم استخدامها في عملية التقليد- هاتف محمول.

وبمواجهتهم اعترفوا بممارسة نشاطهم الإجرامى من خلال استخدام الأدوات المضبوطة وترويجها على عملائهم، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، والسيارات للترويج.

عصابة العملات الورقية بالقاهرة



ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الخميس الماضي، القبض على عصابة تخصصت فى تقليد العملات الوطنية وترويجها بالقاهرة الكبرى.

تلقت مباحث الأموال العامة، بلاغا من مسؤولى أحد البنوك، بتقدم أحد عملاء البنك لإيداع مبلغ مالى ومن بينها مبلغ يشتبه بكونه مقلد، بانتقال ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير إلى مقر البنك بقسم شرطة الوايلى بالقاهرة تبين تقدم أحد الأشخاص، لمسؤولى البنك لإيداع مبلغ مالى بحسابه، وتبين أن جزء من المبلغ المالى مقلد، وبالفحص الفنى للعملات المضبوطة تبين أنها مقلدة بإتقان باستخدام طابعة كمبيوتر تعمل بنظام الحبر النفاث، وبالتنسيق مع إدارة البنك أمكن ضبطه فى أثناء تواجده بفرع البنك.

وبمواجهته أقر بتقدمه بالعملات المقلدة للبنك لإيداعها فى حسابه وأنه لا يعلم بكونها مقلدة، كما أضاف بتحصلة على تلك العملات المقلدة من، أحد الأشخاص، والذى ادعى عمله فى استيراد بضائع من إحدى الدول، وأن تلك التجارة مربحة وتقاضى منه مبلغ مالى لاستثماره معه، ثم ادعى أن تجارته لم تربح وقام برد ذلك المبلغ له وكان من بينه العملات المقلده المضبوطة.

وشكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالاشتراك مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيلاً عصابياً ضم 6 أشخاص، إذ اتفق المذكورين على تكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى تقليد وترويج العملات "الوطنية – الأجنبية"، وترويجها على عملائه بنطاق محافظتى "القاهرة – القليوبية" وتحقيق استفادة مادية، وقاموا بتوزيع الأدوار فيما بينهم ولجأوا إلى استخدام أسلوب احتيالى مبتكر، حيث زعم أحدهم أنه يعمل فى مجال استيراد البضائع من إحدى الدول وتلقيه مبالغ مالية من ضحاياه لاستثمارها فى تلك التجارة نظير أرباح شهرية كبيرة، وعقب تلقيه المبالغ المالية الصحيحة يدعى أن تجارته لم تربح ويقوم برد مستحقات ضحاياه ومن بينها عملات وطنية مقلدة وكان من بينهم "عميل البنك محل البلاغ" بينما يتولى باقى المتهمين استقطاب الضحايا له وترويج العملات المقلدة على راغبى شرائها ويقوم اثنين من المتهمين بتقليد العملات وبيعها لأحدهم نظير مبلغ مالى صحيح، والذى يتولى ترويجها بالأسلوب المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن "القاهرة – القليوبية" تم استهداف محال إقامة المتهمين وأماكن ترددهم وأمكن ضبطهم جميعهم، وعثر بحوزتهم على كمية كبيرة من العملات الوطنية والأجنبية المقلدة، هاتف محمول خاص بأحد المتهمين بفحصه فنياً تبين احتوائه على محادثات على تطبيق "واتسآب" فيما بينه وبين بعض ضحاياه، مجموعة من أدوات ومعدات تقليد العملات، مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى.