صحف السعودية تبرز الهدنة بين فلسطين وإسرائيل

ركزت الصحف السعودية في افتتاحيتها على العديد من الملفات والقضايا في الشأن الإقليمي والدولي، والتي جاء في مقدمتها اتفاق وقف إطلاق النار بين فلسطين وإسرائيل، ودخولها حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة الثانية من صباح أمس الجمعة، بعد نجاح الوساطة المصرية، وتأكيد ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي الموافقة بالإجماع بتوصية قادة الأجهزة الأمنية جميعًا، على قبول المقترح المصري لوقف إطلاق النار من قبل الطرفين وبدون أية شروط.

فمن جانبها رأت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان (الهدنة والحلّ المستدام) أنه منذ مؤتمر مدريد الذي لمّ شمل الفلسطينيين والإسرائيليين للمرة الأولى في مدريد العام 1991م في مفاوضات مباشرة، برز إجماع دولي على أن أيّ حلّ مُقبل لابدّ أن يتضمن إقامة دولة فلسطينية تعيش بسلام وأمن إلى جانب دولة إسرائيل، إلاّ أن المشهد السياسي الإسرائيلي قد تغيّر بشكل كبير بعد صعود قوى دينية يمينية مقربة من المستوطنين، مع تراجع القوى العلمانية التي قادها حزب العمل.

وأكدت الصحيفة، أنه من خلال هذا المشهد يواجه اليوم هدف حلّ الدولتين تحديات خطيرة، مع ازدياد عدد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والذي يعدّ شرعنةً فعلية لاستحالة تحقيق حلّ سياسي مستدام، كذلك يثير شكوكاً حقيقية حيال مستقبل دولة فلسطينية مستقلة ، مشيرة إلى أن موجة الاعتداءات الدموية الإسرائيلية الأخيرة ضد الفلسطينيين واستقطاع أراضيهم وسلب حقوقهم ، تمثل تحويلا للصراع بين الجانبين من مفاوضات سياسية لاسترداد الحقوق إلى حرب مفتوحة لا تصبّ في مصلحة أي منهما، حيث لا يوجد أي مبرر أخلاقي وسياسي لسلسلة الاعتداءات على المدنيين، فهذه الأعمال تخالف أبسط القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، وتناقض كل الشرائع السماوية، إضافة إلى أنها تهدد بتدمير أي فرصة تعايش مشترك بين الشعبين في المستقبل القريب والمتوسط.

من جهتها أشارت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان (السياسات الذكية للخروج من كوفيد )، إلى ما يسود الاقتصاد العالمي من حالة عدم اليقين، على الرغم من التحسن اللافت الذي برز في الأشهر القليلة الماضية، وهذه الحالة ليست مستغربة في الأوساط الاقتصادية الدولية، لأن العالم لا يزال يتحرك نحو الخروج من الآثار التي تركها وباء كورونا المستجد، في حين أن مسألة الخروج ليست مضمونة في الفترة القريبة ،فضلا عن تجدد انتشار الوباء على نطاق واسع في عدد من الدول، وفي مقدمتها الهند والبرازيل، فضلا عن ظهور سلالات متحورة لفيروس كوفيد - 19 هنا وهناك.

وأوضحت الصحيفة أنه وفق منظمة الصحة العالمية، فإن السلالة الهندية لهذا الفيروس، وصلت بالفعل إلى 44 دولة، بينها بريطانيا، مشيرة إلى أن عمليات التطعيم على الساحة العالمية، لا تزال بطيئة في مناطق عديدة، خصوصا الدول ذات الدخل المنخفض.