السبت 22 مايو 2021
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د. محمد الباز
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محافظات

حصر آبار الوادي الجديد لتحويلها من الري بالغمر إلى المطور

وكيل وزارة الزراعة
وكيل وزارة الزراعة

 انتهت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، من تنفيذ أعمال حصر الآبار لتحويلها من ري بالغمر إلي الري الحديث والمطور. 

وأكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أنه تم حصر الآبار المستهدفة بإجمالي 610 آبار حكومية من بينها 118 بئرا بالخارجة، 134 بئرا بمركز باريس ودرب الأربعين، 53 بئرا بمركز بلاط، 233 بئرا بقري مركز الداخلة، 72 بئرا حكومية بمركز الفرافرة. 

وأضاف المرسي، ـن العمل في التحديث ينحصر في مساحة 205 آلاف فدان تحتوي على 4405 آبار حكومية وأهلية في 6 مناطق من المساحات التي تروي بالغمر على هذه الآبار وهي الخارجة 42080 فدان، وباريس 8928 فدانا، بلاط 15141 فدانا، موط 33661 فدانا، القصر 24469 فدانا، الفرافرة 73244 فدانا، وذلك بإجمالي 197523 فدانا، لافتا إلى أن الآبار الاستثمارية والمرتبطة بخطة الدولة لإستصلاح الأراضي بلغت 2470 بئرا موزعة على شرق العوينات 1783، والفرافرة 511، والداخلة 163، والخارجة 10 وبلاط 2، وباريس 1، وهي كلها محدثة طبقا لطبيعة التصرف ونظام استخدام هذه الأراضي واستصلاحها.

 وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أن المنظومة الجديدة أجرت حزمة تعاقدات تضم أكثر من 13 شركة للري الحديث بالقاهرة بالتنسيق مع محافظ الوادي الجديد تستهدف تحديث أراضي صندوق استصلاح الأراضي بواقع 75 ألف فدان تتبع المحافظة.

وأكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن جملة الأبار المستهدف تشغيلها بالطاقة الشمسية على أرض المحافظة تبلغ 526 بئرا نفذ منها 145 بئرا، تشمل تطوير شبكات الصرف وتركيب عددادات كودية للأبار مستقبلا، مشيدا بما تم تنفيذه من أعمال تطوير بئر البستان بالخارجة على مساحة 200 فدان للتوسع في تطبيقه بالأراضي التابعة لصندوق استصلاح الأراضي، حيث تتيح المنظومة زيادة المساحة المنزرعة بزمام الأبار وتقليل دورة الري للمزارعين وزراعة المحاصيل الصيفية، ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة ووزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري.

 

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الوادي الجديد حصر الآبار ري بالغمر الري الحديث والمطور الآبار الإستثمارية المنظومة الجديدة عددادات كودية

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