قبل محاكمتهم.. أهم الأرقام حول محاكمة المتهمين بقضية داعش العمرانية

تستكمل بعد قليل محكمة الجنايات "إرهاب"، اليوم السبت، محاكمة 22 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"داعش العمرانية".

ونسرد خلال التقرير التالي أهم المعلومات عن القضية والمتهمين بها.

تحمل القضية رقم 3107 لسنة 2020، جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 182 لسنة 2017، جنايات أمن دولة.

- زعيم التنظيم، هو الإرهابي هو هانى عبد الله، والوارد اسمه رقم واحد في أمر الإحالة الصادر من النيابة إلى محكمة الجنايات.

_القضية تضم 22 متهمًا، من بينهم 10 محبوسين.

_ارتكبت الخلية جرائمها خلال الفترة من عام 2015 وحتى 7 سبتمبر 2019.

_استئناف القاهرة حددت لها جلسة 25 نوفمبر 2020 لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بها، أمام الدائرة الخامسة إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة.

_وجهت للمتهمين اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة العمرانية.

_أسندت النيابة للمتهمين من الـ 19 وحتى 22 تهم تمويل جماعة إرهابية، ووجه للمتهمين من 3 وحتى الـ 6 تهم الشروع فى قتل ضابط الشرطة محمد طارق وفرد الشرطة محمد صبحي، وتهم تخريب ممتلكات عامة "سيارات شرطة".

_ووجه للمتهمين الأول والثانى تهم الشروع فى قتل أفراد شرطة وتخريب ممتلكات عامة، ورصد سيارة شرطة والتخطيط لسرقة سيارة شرطة، وحيازة أسلحة نارية “بنادق مسدسات، وخرطوش”.

تحقيقات النيابة

وذكرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا رقم 182 لسنة 2017 جنايات أمن الدولة طوارئ، أن المتهمين ارتكبوا جرائم أبرزها شروع المتهمين فى قتل ضابط الشرطة بقسم العمرانية محمد طارق عبد العظيم عمدا مع سبق الإصرار والترصد، باستهدافه أثناء قيادته سيارته وإطلاق الأعيرة النارية من بندقيه آليه عليه، بالإضافة إلى استهداف سيارة شرطة تقل 4 أمناء، وكذلك محاولة تهريب متهم أثناء عرضه على المحكمة.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الأول والرئيسي فى القضية هاني عبد الله عقمان أحمد جبريل، 34 سنة ويعمل سمسار سيارات، تولى تأسيس وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، موضحة أن 17 متهمًا آخرين انضموا للجماعة، بينما تولى 4 آخرين تمويل الجماعة بالأسلحة والذخائر والمهمات والآلات لتنفيذ أغراضهم فى العمليات الإرهابية.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين: أحمد ضياء الدين عبد الرحمن، وعلي محمد محمد علي الضوي، ومحمد حسن عبد العزيز حسن، ومحمود حسن الشوربجي، شرعوا فى قتل ضابط الشرطة بقسم العمرانية، محمد طارق عبد العظيم عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم بأن أعدوا بنادق آلية وسيارة ووضعوا مخطط لاستهدافه أثناء سيره بسيارته.

وذكرت التحقيقات أنه أثناء استقلال الضابط سيارته أطلق عليه المتهمين الأعيرة النارية، إلا أنهم لم ينجحوا فى قتله لعدم إحكام التصويب بالبنادق صوبه.