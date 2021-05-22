السبت 22 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قتل ابن عمه وألقاه في الزراعات بسبب الميراث في سوهاج

جثة
جثة

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، من ضبط عامل؛ إثر اتهامه بقتل ابن عمه بماسورة حديدية وإلقاء جثته داخل الزراعات؛ وذلك بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود إشارة من إدارة النجدة مفادها ورود بلاغ من الأهالي بعثورهم على جثة شاب في منتصف العقد الثالث من العُمر بالزراعات دائرة المركز.

وبالانتقال وبالفحص، تبين العثور على “محمد. ع”، 25 سنة، عامل، وبمناظرتها تبين إصابته بكسر وجروح مُتهتكة بالرأس.. تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزي.

وبسؤال عم المتوفى “عابدين. م”، 65 سنة، عامل زراعي، اتهم ابن عمهم “عبد الناصر. ع”، 53 سنة، عامل، بالتعدي على نجل شقيقه بالضرب بأداة حديدية ”ماسورة”، وذلك بسبب خلافات على ملكية قطعة أرض زراعية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وفي السياق لقي عامل بمركز جرجا مصرعه وأصيب شقيقه، في انقلاب تروسيكل على جانب الطريق، وتم نقل الجثة والمصاب للمستشفى.

كان اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا من اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير المباحث الجنائية، يفيد أنه تبلغ لمركز شرطة جرجا بانقلاب تروسيكل ومتوفى ومصاب، فانتقل مأمور وضباط المركز لمكان البلاغ.

وتبين للعميد سيد نفادى مدير إدارة المرور بسوهاج، أنه أثناء سير تروسيكل قيادة ( أ . م 35 عامًا) عامل، اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لانقلابه على جانب الطريق، مما نتج عنه وفاة قائد التروسيكل، وإصابة شقيقه ( م . م 30 عاما ) عامل، وتم نقل الجثة والمصاب للمستشفى، وإخطار النيابة التى تولت التحقيق، بإشراف المستشار وائل محمد علي المحامي العام لنيابات جنوب.

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