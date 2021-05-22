السبت 22 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

خبير اقتصادي: المشروعات متناهية الصغر فرصة جيدة لتشغيل الشباب

شارع المعز
شارع المعز

قال المستشار الاقتصادي الدكتور يوسف محمد، خبير التطوير المؤوسسي وريادة الأعمال، إن مشروعات عربات الطعام المتنقلة ستساهم في توفير فرص عمل للشباب.

وأضاف محمد في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن فكرة وحدات الطعام والشراب المتنقلة، أبدع بعض الشباب في تحويل سياراتهم الخاصة مهما كان نوعها وحجمها إلى منفذ بيع صغير للطعام أو الشراب أو كلهما معا.

وأوضح أن الفكرة رائعة تستحق المساندة والتطوير وتحولها لمشروعات مرخصة بمساعدة ومساندة الدولة، شباب يريد حل مشاكلته ويكون صاحب عمل جاد وينجح فيه لتميزه وإبداعه، فهى فرصة للدولة لحل مشكلة البطالة، وفرصة للبنوك للتمويل لتلك السيارات المجهزة، وفرصة للمصانع لتجهيز سيارات متخصصة كمحال لبيع كل شئ فقد لا يقتصر مستقبلا على الطعام والشراب فقط، وفرصة للشباب ليجد نفسه في فرصة عمل خاصة به.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح  السيسي متحيز لدعم الشباب والتنمية المستدامة والبيئية والاجتماعية ككل، مشيرا إلى أن دعم المشروعات المتناهية والصغيرة مهم جداً مثل دعم المشروعات الكبيرة، وتوفير فرص عمل للشباب هو هدف الدولة في هذه المرحلة، لتوفير حياة كريمة للمواطنين.
 

وشدد الخبير الاقتصادي أن دعم  المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية تعد قاطرة الاقتصاد والتنمية المستدامة، والمطلوب تيسير سبل تنفيذ تلك المشروعات وتذليل العقبات والتنسيق مع الجهات المعنية، لبحث كيفية تمويل مثل تلك المشروعات ودعمها ومساندتها.

وأوضح أن مساندة الحكومة لتلك المشروعات سيدر عائدا كبيرا جدا عليها مستقبلا من خلال الضرائب، وتقنين وضع السيارات الموجودة حالياً مهم جدا للجميع وخضوعها للرقابة حفاظاً على صحة وأمن المواطنين والدولة. 

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