في ذكرى ميلادها.. حكاية تسبب «الزئبق الأحمر» في وفاة مها صبرى

تحل اليوم 22 مايو ذكرى ميلاد الفنانة مها صبرى، والتي تعتبر علامة من علامات الغناء في الوسط الفني خلال العصر الذهبي للسينما المصرية، حيث قدمت عدد كبير من الأعمال الفنية التي تركت لنا به بصمة كبيرة تاريخ الغناء والتمثيل.

مرت مها صبري بأزمات كثيرة خاصة بعد وفاة زوجها الأخير علي شفيق، مدير مكتب المشير عبدالحكيم عامر، والذي قُتل داخل شقته في لندن، ما جعلها تتطرق أبواب المشعوذين، للوقوف على ما أصابها من نكبات، منها إصابتها بمرض في الكبد، وبناء على نصيحة الدجالين، الذين لجأت إليهم تناولت أعشابًا تعرف باسم "الزيبق الأحمر"، التي أدخلتها في غيبوبة كبدية، وتسببت في وفاتها.

ماهو الزئبق الأحمر؟

يعد الزئبق الأحمر مادة ترمز إلى الصناعة النووية واستخدم الاتحاد السوفييتي هذه الحيلة من قبل لأغراض سياسية، وارتبط الزئبق الأحمر بالعديد من الخرافات منها أنه يشفي من الأمراض ومنها أنه قادر على استدعاء الجن وهو مادة باهظة الثمن ويظهر مروجوها خصائص غريبة تجعل منه مادة فريدة وهو ما ينافي العقل والمنطق والأديان.

كيف يستخدم الزئبق الأحمر في السحر؟

للزئبق الأحمر شهرة واسعة بسبب الاعتقاد السائد بأنه يستخدم في السحر عن طريق الدجالين ومروجو الخرافات، حيث يقال أن الجن يطلب من الدجال أن يحصل له على الزئبق الأحمر والجن يستطيع أن يحصل عليه، لكن لن يكون له قيمة، فيجب أن يعطيه واحد من البشر هذا الزئبق، ثم يجعله الجن أكثر شباباً وطاقة وفي المقابل يخدم هذا الجن الشخص الذي قدم له الزئبق، وينفذ كل مطالبه، فإذا أراد المال أتى له بالمال ويفعل له ما يريده.

الدكتور زاهي حواس «الزئبق الأحمر»: أكذوبة

وفي تصريحات سابقة لزاهي حواس وزير دولة سابق لشؤون الآثار، أكد أن الزئبق الأحمر، أوهام وأكذوبة ليس لها أساس من الصحة إطلاقاً، مؤكدا أن بعض المصريين يعتقدون أنه حال العثور على مومياء داخلها مادة سائلة إذا تمكن من الحصول عليها يستطيع أن يسخر الجن ويحقق الثراء، ووصل الأمر إلى أن بعض المثقفين استعانوا بسحرة مغاربة من أجل تنفيذ هذه الخزعبلات.

يذكر أن مها صبري ظلت تعاني من إصابتها بقرحة المعدة قرابة الأربع سنوات، ثم عانت في النهاية من غيبوبة كبدية، وتوفيت في 16 ديسمبر 1989.