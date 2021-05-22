السبت 22 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

السينما تستقبل أفلاما جديدة.. و«ماما حامل» لليلى علوي يزين العروض

فيلم ماما حامل
فيلم ماما حامل

تستعد السينيمات ودور العرض المختلفة لاستقبال عدد من الأفلام بين موسمي عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك بعد قلة الأعمال المعروضة بعيد الفطر المبارك حيث لم يعرض إلا 3 أعمال فقط، وعلى رأس الأعمال الموجودة خلال الفترة القادمة فيلم “ماما حامل” للفنانة ليلى علوي.

 فتستقبل السينيمات الأربعاء القادم فيلم "للإيجار" بطولة الفنان الكبير خالد الصاوي بعد عدة أشهر من التأجيلات ويشارك في بطولة العمل كلا من شيرى عادل محمد سلام، وياسر الطوبجي وهايدي رفعت، وعصام السقا، وكان الفيلم توقف أكثير من مرة وانتهت مشاهده قبل شهر رمضان الماضي ودخل المونتاج والمكساج حتى أصبح جاهزا للعرض.

وأعلنت شركات سينرجي فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية موعد عرض فيلم "ماما حامل" للنجمة ليلى علوي الذي تعود به للساحة السينمائية من جديد فى دور عرض السينمات، حيث تقرر عرضه يوم 2 يونيو المقبل، وتجسد ليلى علوي دور أم للفنانين حمدي المرغني ومحمد سلام، وتدخل في قصة كوميدية حول حملها مرة أخرى في إطارمن الكوميديا الاجتماعية. ونسقت شركات توزيع الافلام الأجنبية مع دور العرض المصرية تواجد عدد كبير من الأعمال الأجنبية حيث يتواجد الأسبوع القادم 4 أفلام أجنبية جديدة بالإضافة إلى 11 فيلما تم عرضهم بدء من بداية عيد الفطر في سابقة هي الاولى بسبب ظروف كورونا.

وكان من المفترض أن يعرض فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين نهاية الشهر الجاري في الوقت الذي تراجعت الشركة المنتجة عن عرضه خلال الأيام الأاخيرة بعد تراجع إيرادات العيد من خلال 3 أعمال معروضة حاليا، والفيلم من بطولة كريم عبد العزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد وعمرو عبد الجليل، من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.

أفلام السينيمات دور العرض ماما حامل ليلى علوي عيد الفطر

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