دير القديسة دميانة بالبراري يحذر من جمع التبرعات باسمه: لا نعاني من أزمة مالية

حذر الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ ورئيس دير القديسة دميانة بالبرارى، من قيام بعض الأشخاص بجمع تبرعات باسمه.



وقال الأنبا ماركوس في بيان له: إن الدير لا يعاني من أزمة مالية جراء فترات الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا المُستجد.

وأضاف: أن الدير لم يصدر أي دعوات منه بشراء منتجات الدير كنوع من الدعم له، ولم يكلف أحدًا بجمع التبرعات باسمه.

جدير بالذكر أن الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ ورئيس دير القديسة دميانة للراهبات ببىرارى بلقاس، قرر قصر الاحتفالات السنوية بعيد تكريس كنيسة الدير أو ما يعرف بمولد القديسة دميانة والذى يقام فى الفترة من 10 إلى 20 مايو، على إقامة صلوات 3 قداسات يومية فقط دون النهضة والعشيات.

واحتفلت الكنائس المسيحية بعيد القيامة المجيد، إذ ترأس رؤساء الكنائس قداسات عيد القيامة المجيد، وهو أعظم الأعياد المسيحية وأكبرها، إذ يستذكر فيه قيامة المسيح من بين الأموات بعد ثلاثة أيام من صلبه وموته، كما هو مذكور في العهد الجديد، وفيه ينتهي الصوم الكبير الذي يستمر لمدة أربعين يومًا، كما ينتهي أسبوع الآلام، ويبدأ زمن القيامة المستمر في السنة الطقسية أربعين يومًا حتى عيد العنصرة.

وعادة ما يسبق عيد القيامة ما يعرف بأسبوع الآلام الذي يبدأ بأحد الشعانين أو أحد السعف، ذكرى دخول المسيح للقدس، ويستمر حتى ما يعرف بسبت النور، الذي يحدث فيه ما يعتقد المسيحيون أنه معجزة خروج «النار المقدسة» من قبر المسيح المتواجد بكنيسة القيامة بالقدس إذ يتوافد عليها الأقباط.

وتعيش الكنائس المسيحية الثلاث خلال تلك الأيام فترة الخماسين المقدسة، التي تعقب عيد القيامة المجيد، وتعتبر امتداداً له، وتتميز بالطقوس الفرايحية، ومن أبرز ألحان الكنيسة بفترة الخماسين لحن «يا كل صفوف السمائيين»، كما تعتبر الخماسين المقدسة من الفترات المميزة التي لا يصوم بها الأقباط على مدار 50 يومًا تنتهي بعيد العنصرة.



وفترة الخمسين يومًا هى الفترة المحصورة بين عيد الفصح، أي عيد القيامة، وعيد الخماسين، أي عيد العنصرة، وهي فترة فرح فلا يُصام فيها، ويجرى الطقس فيها باللحن الفرايحي، ويُحتفل فيها يوميًا بتذكار قيامة الرب من بين الأموات، وكأنها يوم أحد متصل سبعة أسابيع كاملة.