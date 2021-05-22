محافظ القاهرة ينتظر شعلة أولمبياد الطفل بديوان عام المحافظة

يستقبل اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بعد قليل، شعلة أولمبياد الطفل التي بدأت مسارها الساعة 8.30 صباحا من أمام القلعة مرورًا بمسجد السلطان حسن فمسجد الرفاعي إلى شارع محمد علي بميدان باب الخلق، ومنه إلى شارع حسن الأكبر مرورا بنادي الشرطة بعابدين، ومن المنتظر وصولها ديوان عام المحافظة.

وتفقد العال محافظ، منذ قليل، الاستعدادات التي تجرى لاستقبال شعلة أولمبياد الطفل المصري للطلائع في نسخته الثالثة 2021، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن جهتها، كثفت مديرية الشباب والرياضة، من أعمالها الخاصة ببطولة أولمبياد الطفل المنطلقة بقيادة الدكتور سيد حزين وكيل شباب القاهرة، وأعلنت خروج البطولة بشكل لائق في الساعات الأولى لإنطلاقها.



وتشمل الألعاب المنفذة بالنسخة الثالثة من أوليمبياد الطفل المصري؛ (كرة قدم خماسى - كرة سلة - كرة طائرة - كرة اليد - تنس الطاولة (فردي وزوجي ) - كاراتيه وكاتا - تايكوندو وكروجي - سباحة - مصارعة - ملاكمة - رفع أثقال - جودو)، وألعاب القوى (عدو 100متر - وثب طويل - رمي جُلة)، وتقام المنافسات بالمنشآت الشبابية والرياضية، مع تقديم جوائز مالية للحاصلين علي المراكز الأولى في جميع الألعاب.

وتهدف أولمبياد الطفل المصري إلى التنافس في الألعاب الرياضية وفق المبادئ الأولمبية، وتنفيذ أنشطة ومسابقات رياضية أوليمبية للبنين والبنات لغرس قيمة التنافس وقيمة الولاء والانتماء، وتعزيز روح الإخاء بين المشاركين، والتي تنفذ من خلال الإدارة المركزية للطلائع والإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

كان شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الإثنين الماضي، المؤتمر الصحفي الخاص بتدشين النسخة الثالثة من أولمبياد الطفل المصري كمحاكاة لدورة الألعاب الأولمبية، بحضور لفيف من الشخصيات الإعلامية والعامة وقيادات الوزارة والمديريات، وعدد من الفائزين والمشاركين بالنسخ الماضية، ولاعبي المنتخب الوطني للمصارعة.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن أولمبياد الطفل المصري أحدي مشروعات الوزارة التي تعمل من خلالها علي التنشئة والتعليم والتدريب كأحدي استراتيجيات الدولة، ويتم من خلالها اكتشاف المواهب والمتميزين رياضياً باستهداف أكبر عدد من المشاركين بمختلف المحافظات، مع غرس روح التعارف بينهم، بمشاركة 100 ألف مشارك ومشاركة من كافة المحافظات.

محافظ القاهرة ينتظر وصول شعلة أولمبياد الطفل

محافظ القاهرة ينتظر وصول شعلة أولمبياد الطفل

محافظ القاهرة ينتظر وصول شعلة أولمبياد الطفل

محافظ القاهرة ينتظر وصول شعلة أولمبياد الطفل

محافظ القاهرة ينتظر وصول شعلة أولمبياد الطفل

محافظ القاهرة ينتظر وصول شعلة أولمبياد الطفل