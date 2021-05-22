السبت 22 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القاهرة ينتظر شعلة أولمبياد الطفل بديوان عام المحافظة

محافظ القاهرة ينتظر
محافظ القاهرة ينتظر وصول شعلة أولمبياد الطفل

يستقبل اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بعد قليل، شعلة أولمبياد الطفل التي بدأت مسارها الساعة 8.30 صباحا من أمام القلعة مرورًا بمسجد السلطان حسن فمسجد الرفاعي إلى شارع محمد علي بميدان باب الخلق، ومنه إلى شارع حسن الأكبر مرورا بنادي الشرطة بعابدين، ومن المنتظر وصولها ديوان عام المحافظة.

وتفقد العال محافظ، منذ قليل، الاستعدادات التي تجرى لاستقبال شعلة أولمبياد الطفل المصري للطلائع في نسخته الثالثة 2021، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن جهتها، كثفت مديرية الشباب والرياضة، من أعمالها الخاصة ببطولة أولمبياد الطفل المنطلقة بقيادة الدكتور سيد حزين وكيل شباب القاهرة، وأعلنت خروج البطولة بشكل لائق في الساعات الأولى لإنطلاقها.   

وتشمل الألعاب المنفذة بالنسخة الثالثة من أوليمبياد الطفل المصري؛ (كرة قدم خماسى - كرة سلة - كرة طائرة - كرة اليد - تنس الطاولة (فردي وزوجي ) - كاراتيه وكاتا - تايكوندو وكروجي - سباحة - مصارعة - ملاكمة - رفع أثقال - جودو)، وألعاب القوى (عدو 100متر - وثب طويل - رمي جُلة)، وتقام المنافسات بالمنشآت الشبابية والرياضية، مع تقديم جوائز مالية للحاصلين علي المراكز الأولى في جميع الألعاب.

وتهدف أولمبياد الطفل المصري إلى التنافس في الألعاب الرياضية وفق المبادئ الأولمبية، وتنفيذ أنشطة ومسابقات رياضية أوليمبية للبنين والبنات لغرس قيمة التنافس وقيمة الولاء والانتماء، وتعزيز روح الإخاء بين المشاركين، والتي تنفذ من خلال الإدارة المركزية للطلائع والإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

كان شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الإثنين الماضي، المؤتمر الصحفي الخاص بتدشين النسخة الثالثة من أولمبياد الطفل المصري كمحاكاة لدورة الألعاب الأولمبية، بحضور لفيف من الشخصيات الإعلامية والعامة وقيادات الوزارة والمديريات، وعدد من الفائزين والمشاركين بالنسخ الماضية، ولاعبي المنتخب الوطني للمصارعة.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن أولمبياد الطفل المصري أحدي مشروعات الوزارة التي تعمل من خلالها علي التنشئة والتعليم والتدريب كأحدي استراتيجيات الدولة، ويتم من خلالها اكتشاف المواهب والمتميزين رياضياً باستهداف أكبر عدد من المشاركين بمختلف المحافظات، مع غرس روح التعارف بينهم، بمشاركة 100 ألف مشارك ومشاركة من كافة المحافظات.

 

محافظ القاهرة ينتظر وصول شعلة أولمبياد الطفل
محافظ القاهرة ينتظر وصول شعلة أولمبياد الطفل
محافظ القاهرة ينتظر وصول شعلة أولمبياد الطفل
محافظ القاهرة ينتظر وصول شعلة أولمبياد الطفل
محافظ القاهرة ينتظر وصول شعلة أولمبياد الطفل
محافظ القاهرة ينتظر وصول شعلة أولمبياد الطفل
محافظ القاهرة ينتظر وصول شعلة أولمبياد الطفل
محافظ القاهرة ينتظر وصول شعلة أولمبياد الطفل
محافظ القاهرة ينتظر وصول شعلة أولمبياد الطفل
محافظ القاهرة ينتظر وصول شعلة أولمبياد الطفل
محافظ القاهرة ينتظر وصول شعلة أولمبياد الطفل
محافظ القاهرة ينتظر وصول شعلة أولمبياد الطفل
محافظ القاهرة ينتظر وصول شعلة أولمبياد الطفل
محافظ القاهرة ينتظر وصول شعلة أولمبياد الطفل
ألمبياد الطفل النسخة الثالثة ألمبياد الطفل المصري متحدث وزارة الشباب والرياضة محافظة القاهرة محافظ القاهرة

الأكثر قراءة

مفاجأة.. دلال عبدالعزيز لا تعلم بخبر وفاة سمير غانم حتى الآن

لم تعلم بوفاة سمير غانم: كورونا والفشل الرئوي يداهمان الفنانة دلال عبد العزيز

موعد مباراة الأهلى وصن داونز فى ربع نهائى دورى الأبطال والقنوات الناقلة

حسن الرداد يكشف «مفاجأة» في موت الفنان سمير غانم

الداخلية تسحب 4789 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

متهم يستدرج طفلة ويتحرش بها داخل عقار في الطالبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الهلالى الشربينى الهلالى

ترسيخ القيم الأخلاقية: مدخل لتحقيق المواطنة الصالحة والضبط الاجتماعى (2/2)

بسنت حسن

أنسنة القضية

عبد الرحيم طايع

حكمة العالم الغائبة بشأن فلسطين

ماجد حبته

ضرورة الدولة الفلسطينية

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «1-4»

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرتالفوتوغرافيا حياتنا (تصوير ما لا نراه 2)

د. محمد عفيفي

مصر وغزة.. تاريخ مشترك «١-٢»

ماجد حبته

الفيتو المجرى!

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

ردود فعل العالم على اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة

إسحق سدر يطالب «تيك توك» بعدم استهداف المحتوى الفلسطيني

بالأرقام.. حصاد المكاسب والخسائر في حرب غزة 2021