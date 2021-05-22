السبت 22 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الدول للطيران»: أكثر من 20 دولة رفعت القيود على المسافرين

سفر
سفر

كشفت أحدث تقارير الاتحاد الدولي للنقل الجوي "IATA"، أن أكثر من 20 دولة رفعت كليًا أو جزئيًا القيود المفروضةعلى المسافرين الذين تم تطعيمهم لقاح كورونا، مشيد في الوقت ذاته بالعدد المتزايد من البلدان التي تتخذ قرارات تستند إلى البيانات والبراهين لفتح حدودها أمام المسافرين الذين تم تطعيمهم. 

وقال ويلي والش، المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي، في بيان عن الاتحاد، إن الاتحاد يدعم الوصول غير المقيد للسفر للمسافرين الملقحين "المحصنين"، وفي الحالات التي لا يكون فيها التطعيم ممكنًا، يجب توفيرالوصول إلى السفر الخالي من الحجر الصحي من خلال استراتيجيات اختبار كورونا استنادًا إلى الاختبارات المجانية المتاحة على نطاق واسع، مشيرا إلى أن ألمانيا تعد من بين أحدث الدول التي قامت بتخفيف الحجر الصحي للمسافرين الذين تم تطعيمهم، ولم يعد المسافرون يخضعون لإجراءات الحجر الصحي (باستثناء بعض البلدان عالية الخطورة)، كما ألغت ألمانيا أيضًا متطلبات الحجر الصحي للمسافرين بنتيجة اختبار كورونا سلبية (باستثناء بعض البلدان عالية الخطورة).

وأوضح، أن قرار الحكومة الألمانية جاء بعد مراجعة للنصائح العلمية من معهد "روبرت كوخ"، والتي خلصت إلى أن المسافرين الملقحين لم يعد مهمًا في انتشار المرض ولا يشكلون خطرًاكبيرًا على السكان الألمان على وجه التحديد، وذكرت أن التطعيم يقلل من خطر انتقال كورونا إلى مستويات أقل من الخطر مناختبار مستضد سريع سلبي كاذب. 

وأشار والش إلى أن بدء تنفيذ هذه السياسة كان بعد مواءمة ألمانيا مع توصيات كل من المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي، بناءً على مشورة علمية مماثلة من المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (ECDC)، في توجيهاتها المؤقتة بشأن فؤائد التطعيم الكامل، حيث أعلن المركز  الأوروبي للوقاية من الأمراض والوقاية منها أنه "بناءً على الأدلة المحدودة المتاحة، يتم تقييم احتمالية نقل شخص مصاب بالعدوى للمرض على أنه منخفض جدًا إلى منخفض جدًا".

الإياتا أكثر أبو الغار دولة رفعت القيود المفروضة على المسافرين الذين تطعيمهم

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