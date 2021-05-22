السبت 22 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

محافظ القاهرة يشهد مراسم إيقاد شعلة أولمبياد الطفل (صور)

اللواء خالد عبد العال
اللواء خالد عبد العال

انطلقت منذ قليل بطولة أولمبياد الطفل في نسختها الثالثة برعاية وزارة الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة من داخل ديوان عام المحافظة.

وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة منذ قليل، الاستعدادات التي تجري لاستقبال شعلة أولمبياد الطفل المصري للطلائع في نسخته الثالثة ٢٠٢١ والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وتبدأ مراسم إيقاد شعلة أولمبياد الطفل المصري للطلائع النسخة الثالثة من أمام القلعة مرورًا بمسجد السلطان حسن فمسجد الرفاعى إلى شارع محمد على بميدان باب الخلق فشارع حسن الأكبر مرورًا بنادى الشرطة بعابدين حتى وصولها لديوان عام محافظة القاهرة.

وتشمل الألعاب المنفذة بالنسخة الثالثة من أوليمبياد الطفل المصري؛ (كرة قدم خماسى - كرة سلة - كرة طائرة - كرة اليد - تنس الطاولة (فردي وزوجي) - كاراتيه وكاتا - تايكوندو وكروجي - سباحة - مصارعة - ملاكمة - رفع أثقال - جودو)، وألعاب القوى (عدو 100 متر - وثب طويل - رمي جُلة)، وتقام المنافسات بالمنشآت الشبابية والرياضية، مع تقديم جوائز مالية للحاصلين علي المراكز الأولي في جميع الألعاب.

وتهدف أولمبياد الطفل المصري إلى التنافس في الألعاب الرياضية وفق المبادئ الأولمبية، وتنفيذ أنشطة ومسابقات رياضية أوليمبية للبنين والبنات لغرس قيمة التنافس وقيمة الولاء والانتماء، وتعزيز روح الإخاء بين المشاركين، والتي تنفذ من خلال الإدارة المركزية للطلائع والإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

كان شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الإثنين الماضي، المؤتمر الصحفي الخاص بتدشين النسخة الثالثة من أولمبياد الطفل المصري كمحاكاة لدورة الألعاب الأولمبية، بحضور لفيف من الشخصيات الإعلامية والعامة وقيادات الوزارة والمديريات، وعدد من الفائزين والمشاركين بالنسخ الماضية، ولاعبي المنتخب الوطني للمصارعة.

أكد وزير الشباب والرياضة أن أولمبياد الطفل المصري إحدى مشروعات الوزارة التي تعمل من خلالها علي التنشئة والتعليم والتدريب كأحدي استراتيجيات الدولة، ويتم من خلالها اكتشاف المواهب والمتميزين رياضياً باستهداف أكبر عدد من المشاركين بمختلف المحافظات، مع غرس روح التعارف بينهم ، بمشاركة 100 ألف مشارك ومشاركة من كافة المحافظات.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى مشاركة عدة جهات ومؤسسات معنية وفق توجيهات السيد رئيس الجمهورية من بينها ؛ وزارات التربية والتعليم والتنمية المحلية والدولة للإعلام وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة الوطنية للإعلام والمعاهد الأزهرية ، لخروج الاوليمبياد في أبهي صورة ممكنة ودعم المشاركين.

وأعلن وزير الشباب والرياضة، الجدول الزمني للنسخة الجديدة؛ تبدأ بإطلاق الشعلة مروراً بالمحافظات ومن ثم بدء الحملة الدعائية ، وفتح باب التسجيل عقب المؤتمر الصحفي، على أن تبدأ المنافسات بداية من يونيو القادم وعلي المستوي الإقليمي تبدأ في النصف الثاني من سبتمبر القادم، وحفل الافتتاح نهاية شهر اكتوبر مع المباريات القمية.

أولمبياد الطفل
أولمبياد الطفل
أولمبياد الطفل المصري
أولمبياد الطفل المصري
أولمبياد الطفل المصري
أولمبياد الطفل المصري
أولمبياد الطفل المصري
أولمبياد الطفل المصري
أولمبياد الطفل المصري
أولمبياد الطفل المصري
أولمبياد الطفل المصري
أولمبياد الطفل المصري
أولمبياد الطفل المصري
أولمبياد الطفل المصري
أولمبياد الطفل المصري
أولمبياد الطفل المصري
اللواء خالد عبد العال
اللواء خالد عبد العال
أولمبياد الطفل المصري
أولمبياد الطفل المصري
أولمبياد الطفل المصري
أولمبياد الطفل المصري
أولمبياد الطفل المصري
أولمبياد الطفل المصري
أولمبياد الطفل المصري
أولمبياد الطفل المصري
أولمبياد الطفل المصري
أولمبياد الطفل المصري
أولمبياد الطفل المصري
أولمبياد الطفل المصري
أولمبياد الطفل المصري
أولمبياد الطفل المصري
أولمبياد الطفل المصري
أولمبياد الطفل المصري
أولمبياد الطفل المصري
أولمبياد الطفل المصري
أولمبياد الطفل المصري
أولمبياد الطفل المصري
أولمبياد الطفل المصري
أولمبياد الطفل المصري
أولمبياد الطفل المصري ألمبياد الطفل النسخة الثالثة متحدث وزارة الشباب والرياضة محافظة القاهرة محافظ القاهرة

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