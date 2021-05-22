وزير الزراعة يزور بورسعيد لتفقد عدد من المشروعات

يزور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، محافظة بورسعيد، اليوم السبت، لتفقد عدد من المشروعات.

ويستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وزير الزراعة، فور وصوله لديوان عام المحافظة، لعقد لقاء بينهما لمناقشة سير العمل بالمشروعات الزراعية والحيوانية والسمكية التي تشهدها المحافظة.

ومن المنتظر أن يشهد وزير الزراعة عرضًا عن مشروعات الإنتاج الحيواني والزراعي والسمكي ببورسعيد، ثم تفقد مشروعات: محطة تسمين الماشية والمجزر الآلي، مزرعة لإنتاج الألبان بمنطقة القابوطي الجديد، ومصنع أعلاف بالمنطقة الصناعية، ومزرعة سمكية متعددة التغذية بمنطقة الرسوة، والمعمل المركزي لعلاج أمراض الأسماك البحرية، ومفرخ لأسماك اللوت وموسى.

ومن المتوقع أن يتفقد الوزير محطة التسمين والمجزر الآلي، ومفرخ أسماك اللوت، والمعمل المركزي لعلاج أمراض الأسماك البحرية، وعدداً من مشروعات الإنتاج الحيواني.

كما يتابع الوزير خلال زيارته سير العمل بالمشروعات، وكذلك القدرة الإنتاجية للمشروعات، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تضمن حماية العاملين من مخاطر كورونا، والحفاظ على الطاقة الإنتاجية.

وكان قد عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم اجتماعا لمتابعة الموقف في الإنتاج الزراعي بالمحافظة وذلك بحضور المهندس كامل تويج مدير مديرية الزراعة ومسئولي منطقة سهل الطينة ،

حيث اطلع المحافظ علي اخر المستجدات في حصاد القمح والذي يشهد هذا العام زيادة المساحة المنزرعة عن الاعوام السابقة

واشاد المحافظ بجهود المزارعين الذين نجحوا في تحويل الاراضي بجنوب وشرق المحافظة الي اراضي تنتج اجود وافضل المحاصيل الزراعية وبانتاجية عالية



وأشار إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح في بورسعيد 15 ألف و600 فدان، منهم 3200 فدان بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد، والباقي بالجنوب، وأن إجمالي ما جرى توريده حتى الآن ٥٥٠٠ طن.

مشددًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يجرى اتباعها بالحقل، خاصة ارتداء المزارعين والعمال للأدوات الوقائية، ضمن الإجراءات التي تنتهجها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا.