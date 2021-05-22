إغلاق 32 محلًا ومنشأة لعدم الالتزام بإجراءات السلامة في مصر القديمة

أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، مواصلة أعمالها الخاصة بقرارت مجلس الوزراء بشأن المرور على المحلات والمخازن والورش التي تشكل خطورة أسفل العقارات، سواء كانت مرخصة أو بدون ترخيص واتخاذ كافة الإجراءات القانونيه حيالها وتأكيدا على التعليمات المشددة من نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية المهندسة جيهان عبدالمنعم فى هذا الشأن وتأكيدا على ضرورة التواجد الميدانى والمتابعة الدقيقة والرصد لهذا انوع من المخالفات

فقد نفذ حى مصر القديمة بقيادة اللواء خالد شحاتة، حملة مكبرة شملت عدد كبير من الورش والمحال بمعظم شوارع الحى.

وأسفرت الحملة عن غلق 32 محل ومنشأة صناعية ومخازن غير ملتزمة بإجراءات السلامة، وبمتابعة المهندس إحمد ابراهيم والتنسيق مع إدارة المحلات تمت الحملة بنجاح لغلق بعض المحال والمنشأت الصناعيه والمخازن والورش الموجوده داخل الكتلة السكنيه أسفل العقارات والتي تستخدم مواد خطرة و غير ملتزمه بإجراءات السلامة العامة واشتراطات الحمايه المدنية حفاظآ علي أرواح المواطنين وتفادي حدوث كوارث وحرائق بتلك المباني.

واشارت المنطقة الجنوبية في بيان لها انه جاري الإستمرار المتابعه واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن لتطبيق القانون وإزالة الخطورة الداهمة أسفل العقارات لحين الإنتهاء من كافة كل مايمثل خطوره من ورش ومحال ومنشأت صناعيه ومخازن.

وشددت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية على تكثيف الحملات المسائية والتواجد الميدانى لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا، تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء والخاصة بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة و"الكافيهات" والورش والمولات التجارية وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق الجديدة بكل حزم.

وتابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية ما يتم من حملات مكثفة بنطاق احياء المنطقة الجنوبية والتى تتم على مدار .

ونفذ حى دار السلام برئاسة اللواء ايمن السعيد رئيس الحى، والاجهزة المعنية وبمعاونة القوات الشرطية، حملة مسائية بنطاق حي دار السلام، للتأكد من التزام المحلات التجارية والكافتيريات والمقاهي والمطاعم المدرجة ضمن قرار رئيس مجلس الوزراء واللجنة العليا لادارة ازمة كورونا.

وشملت الحملة بعض الشوارع الرئيسية والميادين وتم غلق عدد من المحلات والمقاهى ومصادرة عدد كبير من الشيشة بنطاق الحى وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين، والتحفظ علي المضبوطات وايداعها بمخازن الحي.

كما تنفيذ حملة مكبرة بمشاركة الإدارات المعنية بالحي بالتعاون مع فرع هيئة نظافة وتجميل القاهرة وتضمنت النظافة رفع المخلفات وتجريد شارع 9 حدائق المعادي وكورنيش النيل وشارع الفيوم ومحيط مجمع المدارس، ورفع مخلفات الاشجار بشارع مطر سكول، مع الاستمرار بعمل حملات مكثفه دوريه لرفع كفاءة النظافه بنطاق الحي.

ونفذ حي المعادي عدة حملات بقيادة المهندس عادل عبد الظاهر رئيس الحى، شملت حملة مسائية مكبرة بالتنسيق مع قسم شرطة المعادى والمرافق بحي المعادي لمتابعة اعمال غلق المحلات ورفع الاشغالات بنطاق حي المعادي.

وفى سياق متصل وضمن الحملات اليومية المتعلقة باعمال النظافة قام حي المعادي ايضا بالتعاون مع فرع هيئة النظافة بالحي برفع مخلفات القمامة والكنس الالى فى مختلف شوارع وميادين المعادى.

ونفذ حى 15مايو بقيادة هاله سيد عبد النبي رئيس حي ١٥ مايو و بالتعاون مع شرطة مرافق ١٥ مايو بالمرور علي المحلات والمقاهي للتاكد من الغلق وتنفيذ التعليمات، بالإضافة إلى تنفيذ حملات مكثفة للنظافة والاشغالات بنطاق الحى.

المرور على المحلات والمخازن

المرور على المحلات والمخازن

المرور على المحلات والمخازن