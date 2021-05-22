الهند تسجل 257 ألف إصابة جديدة و4194 وفاة كورونا

سجلت الهند 257 ألفا و299 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 26 مليونا و289 ألفا و290 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية - وفق ما أوردته صحيفة “تايمز أوف إنديا” الهندية اليوم السبت - أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 4194 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 295 ألفا و525 شخصا.

وأفادت بأن 357 ألفا و630 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 23 مليونا و70 ألفا و365 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، وصل عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى مليونين و923 ألفا و400 شخص.

وفي سياق متصل، قال رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي أمس الجمعة إن انتشار مرض فطري مميت بين مرضى كوفيد19- يشكل تحديا آخر للبلاد التي تكافح موجة ثانية من الجائحة.



يشار إلى أن معدل الوفاة جراء الفطار العفني مرتفع وكذلك احتمال تشوه المرضى الناجين منه.



وجرى تحديد ما يقدر بخمسة آلاف إصابة بالفطر العفني بين مرضى كوفيد19- في أنحاء البلاد، رغم أن البيانات لا تزال غير كاملة، حيث يبلغ بعض حكومات الولايات فقط عن وجود حالات إصابة.



وسجلت ولاية ماهاراشترا 1500 إصابة بالفطر الأسود و90 وفاة بين جميع مرضى كوفيد.19- وجرى أيضا تسجيل حالات في نيودلهي وكارناتاكا وهاريانا وماديا براديش وراجستان بين ولايات أخرى.



وينتشر المرض الذي يطلق عليه الفطر الأسود- حيث غالبا ما يصاحبه سواد مناطق حول الأنف- بين المرضى الذين يعانون من السكري ويرتبط باستخدام غير منتظم للمنشطات التي يمكن أن تكون علاجا حاسما لكوفيد19-، بحسب الخبراء.



يشار إلى أن سوء استخدام العقاقير منتشر في الهند حيث إن أغلب الأدوية بينها المنشطات متاحة في الصيدليات بدون وصفة طبية.