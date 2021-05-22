موسكو: سنواصل تقديم الدعم الشامل والمتنوع للفلسطينيين

أكد مصدر في الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن موسكو ستواصل تقديم الدعم الشامل والمتنوع للشعب الفلسطيني، في ظروف التصعيد بمنطقة الشرق الأوسط.

وذكر المصدر، أن روسيا خصصت بشكل سنوي لصندوق برنامج الغذاء العالمي 2 - 3 ملايين دولار لتلبية الاحتياجات الغذائية لفلسطين وذلك اعتبارا من عام 2014 ، مضيفا أنه بشكل إجمالي تم تخصيص خلال هذه الفترة 18 مليون دولار (بما في ذلك مساهمتنا للفترة 2020 - 2021 بمبلغ 5 ملايين دولار).. فضلا عن دعم وكالة الشرق الأوسط لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين ، في إطار الالتزامات التي تعهدنا بها قمنا بتسديد دفعة طوعية لهذه الوكالة في مارس بقيمة مليوني دولار.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو تعتزم مواصلة ممارسة تخصيص مثل هذه المساهمات المالية، نظرا للدور الفريد الذي تلعبه هذه المنظمة في مساعدة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وفي الدول العربية المجاورة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس الجمعة، أنها جددت للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي اقتراح استضافة موسكو لمفاوضات مباشرة.

وفي وقت سابق من اليوم، رحبت أطراف عدة بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة ودخوله حيز التنفيذ بعد تصعيد عسكري استمر بينهما لمدة 11 يومًا، فيما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر لنظيره الأمريكي جو بايدن لدوره في إنجاح المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار.

وقال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، إنه يرحب بنبأ وقف إطلاق النار في إسرائيل وغزة، وذلك بعدما اتفقت إسرائيل وحركة حماس على تهدئة اقترحتها مصر.

وكتب راب على "تويتر": "على كل الأطراف العمل على صمود وقف إطلاق النار وإنهائه الدائرة غير المقبولة من العنف وفقدان حياة المدنيين".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش: "أؤكد أن القادة الإسرائيليين والفلسطينيين تقع على عاتقهم مسؤولية تتجاوز استعادة الهدوء وتتمثل في بدء حوار جاد لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع".

وأضاف: "غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية وينبغي بذل كل جهد لتحقيق مصالحة وطنية حقيقية تنهي الانقسام".

مبعوث الأمم المتحدة

وفي السياق ذاته، ذكر مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند: “أرحب بوقف إطلاق النار بين غزة وإسرائيل، وأتقدم بأحر التعازي لضحايا العنف وذويهم”.