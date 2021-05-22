السبت 22 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين: لا وفيات بكورونا وتسجيل إصابة محلية و9 وافدة

كورونا في الصين
كورونا في الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت، عدم تسجيل أي حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما تلقت تقارير عن حالة إصابة جديدة محلية العدوى تم تسجيلها في مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين، و9 إصابات وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 90954 حالة، وظل عدد الوفيات عند 4636 شخصا.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج الـ 9 جاءت بواقع 5 حالات في قوانغدونغ وحالتين في سيتشوان وحالة واحدة في كل من لياونينغ وشنجهاي، ما رفع إجمالي الحالات الوافدة إلى 5934 حالة غادر منها 5664 حالة المستشفيات بعد شفائها.

وأضافت اللجنة أن 12 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 86017 شخصا، وأنه تم أمس تسجيل 23 حالة جديدة بدون أعراض 22 منها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 370 حالة، 349 منها وافدة من الخارج.

وحتى نهاية أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 11829 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 210 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 50 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 3139 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 15 حالة وفاة، فيما غادر المستشفيات 11547 مريضا في هونج كونج، 49 مريضا في ماكاو، و1133 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.

وفي سياق متصل، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أمس الجمعة، عن عدم تسجيل أي حالة وفاة أو إصابات محلية مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 24 إصابة وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 90944 حالة، وظل عدد الوفيات عند 4636 شخصًا.

اللجنة الوطنية للصحة في الصين الصين كوفيد كورونا اللقاح

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