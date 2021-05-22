ضبط عامل لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة بسوهاج

تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج، من ضبط عامل لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة دائرة المركز.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير المباحث الجنائية، يفيد بأن ضباط قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج، تمكنوا من ضبط (م . أ 26 عاما) عامل، والسابق اتهامه فى قضيتي سلاح، وبحوزته تذاكر لمادتى الهيروين والشابو المخدر، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار، وتم التحفظ على المضبوطات، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق.

وكانت وحدة مباحث مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج، قد ضبطت ١٩ كيلو من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي قدرة ٢٥ ألف جنيه، بحوزة ٣ أشخاص، قبيل ترويجها قبل عيد الفطر المبارك.

وفي وقت سابق، تلقى اللواء الدكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد سامح وفا، مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود معلومات إلى النقيب محمد موسى، عن مجموعة من الأفراد يستعدون لاستلام شحنة مواد مخدرة لتوزيعها.

وبتقنين الإجراءات والتحري عن الأمر تحت إشراف العقيد نور عمر والرائد أحمد تعيلب، رئيس مباحث طما، ومعاونيه النقيب محمد موسى، والنقيب رائد أبوالعز، تم تشكيل فريق بحث وضبط 3 أشخاص في أثناء تسلمهم شحنة من المواد المخدرة لتوزيعها قبل عيد الفطر، عبارة عن 165 فرش حشيش تزن حوالي 19 كيلو جراما، ومبلغ مالى 25 ألف جنيه و3 هواتف محمولة وسيارة، وذلك فى طريق الواحات بدائرة المركز.

وبمواجهة المضبوطين بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بحيازتهم لتلك المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم والسيارة لسهولة التنقل.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي تولت التحقيقات.