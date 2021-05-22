الإثنين.. مناقشة المجموعة القصصية «رسائل اللافندر» بمركز الحرية للإبداع

يعقد في مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية٬ في السادسة والنصف من مساء بعد غد الإثنين٬ ندوة لمناقشة المجموعة القصصية "رسائل اللافندر"٬ والصادرة عن دار كاريزما للنشر والتوزيع٬ من تأليف الكاتبة أميمة عبد العزيز. هذا ويتناول المجموعة القصصية بالشرح والنقد والتحليل: الناقد كريم عرفان٬ ويدير القاء الكاتب محمد عباس٬ وذلك بقاعة المسرح التابعة للمركز مع التشديد علي كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ومن إحدى قصص مجموعة "رسائل اللافندر" للكاتبة أميمة عبد العزيز نقرأ: "أكثر ما يخيفني هذه الأيام٬ هو أنني في كثير من الأحيان أكون "زينب"٬ ولا أستطيع الوصول إلي "مي" بسهولة٬ أصبحت وحيدة في عالم غريب. أصبحت "زينب" لكن يبقي لغز يحيرني. كيف أكون "زينب"٬ وكيف تكون أنت جبران؟ كيف أتيت إلي عالمي؟ فلا عقل ولا منطق يقبل هذه الزيارة.

والكاتبة أميمة عبد العزيز٬ سبق وصدر له ديوان شعري تحت عنوان "تراتيل عاشقة"٬ كما شاركت في أكثر من معرض تشكيلي جماعي٬ حيث تمارس التصوير الزيتي الفني.

ويعتبر مركز الحرية للإبداع بالأسكندرية من أوائل المراكز الثقافية التي أنشأت في مصر٬ بل هو أول مركز ثقافي مصري أنشئ في الإسكندرية وهو تابع لصندوق التنمية الثقافية، و تقوم وزارة الثقافة بالإشراف عليه .

ويعد مركز الحرية للإبداع بالأسكندرية ملتقى لأهالي الإسكندرية من أدباء وعازفين وأصحاب الهوايات المتعددة والمثقفين والدارسين والهواة في كافة المجالات العلمية و الفنية. يقوم مركز الحرية للإبداع بالأسكندرية بتوفير البيئة المناسبة للتحصيل المعرفي و الفني للرواد المشتركين بالمركز و حرصا علي النمو و النهوض بثقافة أهالي الاسكندرية يقوم مركز الحرية للإبداع بالأسكندرية من خلال أقسامه المختلفة بأنشطة متعددة و متباينة هادفة و قائمة علي دراسة متيقنة.

أما مبني مركز الحرية للإبداع بالأسكندرية٬ فقد كان أحد أهم المنشأت التي تم بنائه في اطار التحديث الذي قام به محمد علي في الإسكندرية . يقع "كلوب محمد علي" كما أطلق عليه في تقاطع شارع شريف باشا٬ وهو حاليا شارع صلاح سالم٬ وشارع رشيد الذي يصل إلي الميدان٬ ويقصد به ميدان المنشية. والذي كان يطلق عليه ميدان القناصل أو ميدان محمد علي.