السبت 22 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الإثنين.. مناقشة المجموعة القصصية «رسائل اللافندر» بمركز الحرية للإبداع

مركز الحرية للإبداع
مركز الحرية للإبداع بالأسكندرية

يعقد في مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية٬ في السادسة والنصف من مساء بعد غد الإثنين٬ ندوة لمناقشة المجموعة القصصية "رسائل اللافندر"٬ والصادرة عن دار كاريزما للنشر والتوزيع٬ من تأليف الكاتبة أميمة عبد العزيز. هذا ويتناول المجموعة القصصية بالشرح والنقد والتحليل: الناقد كريم عرفان٬ ويدير القاء الكاتب محمد عباس٬ وذلك بقاعة المسرح التابعة للمركز مع التشديد علي كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ومن إحدى قصص مجموعة "رسائل اللافندر" للكاتبة أميمة عبد العزيز نقرأ: "أكثر ما يخيفني هذه الأيام٬ هو أنني في كثير من الأحيان أكون "زينب"٬ ولا أستطيع الوصول إلي "مي" بسهولة٬ أصبحت وحيدة في عالم غريب. أصبحت "زينب" لكن يبقي لغز يحيرني. كيف أكون "زينب"٬ وكيف تكون أنت جبران؟ كيف أتيت إلي عالمي؟ فلا عقل ولا منطق يقبل هذه الزيارة.    

والكاتبة أميمة عبد العزيز٬ سبق وصدر له ديوان شعري تحت عنوان "تراتيل عاشقة"٬ كما شاركت في أكثر من معرض تشكيلي جماعي٬ حيث تمارس التصوير الزيتي الفني.

ويعتبر مركز الحرية للإبداع بالأسكندرية من أوائل المراكز الثقافية التي أنشأت في مصر٬ بل هو أول مركز ثقافي مصري أنشئ في الإسكندرية وهو تابع لصندوق التنمية الثقافية، و تقوم وزارة الثقافة بالإشراف عليه .

ويعد مركز الحرية للإبداع بالأسكندرية ملتقى لأهالي الإسكندرية من أدباء وعازفين وأصحاب الهوايات المتعددة والمثقفين والدارسين والهواة في كافة المجالات العلمية و الفنية. يقوم مركز الحرية للإبداع بالأسكندرية بتوفير البيئة المناسبة للتحصيل المعرفي و الفني للرواد المشتركين بالمركز و حرصا علي النمو و النهوض بثقافة أهالي الاسكندرية يقوم مركز الحرية للإبداع بالأسكندرية من خلال أقسامه المختلفة بأنشطة متعددة و متباينة هادفة و قائمة علي دراسة متيقنة.

أما مبني مركز الحرية للإبداع بالأسكندرية٬ فقد كان أحد أهم المنشأت التي تم بنائه في اطار التحديث الذي قام به محمد علي في الإسكندرية . يقع "كلوب محمد علي" كما أطلق عليه في تقاطع شارع شريف باشا٬ وهو حاليا شارع صلاح سالم٬ وشارع رشيد الذي يصل إلي الميدان٬ ويقصد به ميدان المنشية. والذي كان يطلق عليه ميدان القناصل أو ميدان محمد علي. 

المجموعة القصصية رسائل اللافندر مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية كاريزما للنشر والتوزيع أميمة عبد العزيز ديوان تراتيل عاشقة

الأكثر قراءة

مفاجأة.. دلال عبدالعزيز لا تعلم بخبر وفاة سمير غانم حتى الآن

لم تعلم بوفاة سمير غانم: كورونا والفشل الرئوي يداهمان الفنانة دلال عبد العزيز

عمرو عبدالجليل: «مستنى الموت.. وبفكر اعتزل»

حسن الرداد يكشف «مفاجأة» في موت الفنان سمير غانم

أروى جودة تروى أسرار علاقة «غير سوية» مرت بها

بتوجيهات من الرئيس السيسى.. مصر تقدم أضخم قافلة مساعدات إلى غزة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

أنسنة القضية

عبد الرحيم طايع

حكمة العالم الغائبة بشأن فلسطين

ماجد حبته

ضرورة الدولة الفلسطينية

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «1-4»

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرتالفوتوغرافيا حياتنا (تصوير ما لا نراه 2)

د. محمد عفيفي

مصر وغزة.. تاريخ مشترك «١-٢»

ماجد حبته

الفيتو المجرى!

وائل لطفي

سمير غانم.. وداعًا فيلسوف العبث

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسحق سدر يطالب «تيك توك» بعدم استهداف المحتوى الفلسطيني

بالأرقام.. حصاد المكاسب والخسائر في حرب غزة 2021

سارة شريف تكتب: حتى لا نعود للمربع صفر