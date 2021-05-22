عامل يقتل نجل عمومته ويلقى جثته وسط زراعات سوهاج

تخلص عامل يقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج من نجل عمومته بضربه فوق رأسه بماسورة حديدية وألقى به وسط الزراعات بسبب خلافات على ملكية قطعة أرض زراعية وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي وضبط المتهم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة البحث الجنائي يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام إخطارا بالعثور علي جثة بالزراعات دائرة المركز .

انتقل اللواء مساعد المدير لفرقة الشرق ورئيس فرع بحث الشرق ومأمور وضباط المركز لمكان الواقعة وبالفحص تبين أنها جثة “محمد . ع . م . د” 25 سنة عامل – ويقيم بذات الناحية وبمناظرتها تبين إصابته ” كسر وجروح متهتكة بالرأس وأخطرت النيابة العامة والتي قررت نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي .

بسؤال عم المتوفي “عابدين . م . د . ح” 65 سنة عامل زراعي – ويقيم بذات الناحية أتهم نجل عمومتهم “عبد الناصر . أ . ع . ع” 53 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بالتعدي علي نجل شقيقه بالضرب بآداة حديدية ” ماسورة ” مما نتج عنه وفاته بسبب خلافات علي ملكية قطعة أرض زراعية .

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

كان أصيب 4 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، بينهم طفل، إثر اندلاع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين طرفين، بدائرة مركز البلينا بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها.

وبدأت أحداث وتفاصيل الواقعة بتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طهطا، بوقوع مشاجرة بين طرفين بدائرة المركز ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء، بين طرف أول عزت ط ف 60 عام سائق، مصابًا بجرح بفروة الرأس وكدمات متفرقة في الجسم، وتم نقله للمستشفى سوهاج الجامعي، وحسين ع ط 25 عام عامل مصابا بكدمات بالخد الأيسر والجبهة.

وبين طرف ثاني طارق ا ك 24 عامل مصابًا بجرح تهتكي بالرأس، ومرزوق م ن 41 عام عامل مصابًا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم،

وتمكن الأمن من ضبط طرفي المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بالتعدي بالضرب بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

تم تحرير محضر بالواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.