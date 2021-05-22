المحبوب.. ذا ناشيونال تنعى سمير غانم نجم الكوميديا

نعت صحيفة ذا ناشيونال الممثل الكوميدي المصري المحبوب سمير غانم الذي توفي عن عمر يناهز 84 عامًا بعد معركة مع فيروس كورونا، بينما وصفت الصحيفة غانم بأنه كان ممثلا كوميديا محبوبا من الجميع.

وتابعت الصحيفة: لقد تم دفن سمير غانم، أحد أكثر الكوميديين المحبوبين في مصر ، يوم الجمعة وسط حالة من الحزن اجتاحت مصر على وفاته بينما حضر جنازته عدد غير كبير من المعزين بسبب مخاوف من فيروس كورونا.

وأضافت الصحيفة : ان غانم ، البالغ من العمر 84 عامًا ، ترك وراءه إرثًا رائعًا يضم حوالي 150 فيلمًا و 60 مسلسلًا تلفزيونيًا والعديد من المسلسلات الإذاعية و 40 مسرحية على مدار مسيرة امتدت 60 عامًا.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في صفحته على فيسبوك "كان أفضل مثال لفنان عاش لنشر الفرح وإسعاد الجميع".

ونُقل غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز إلى المستشفى في وقت سابق من الشهر الجاري بعد أن ثبتت إصابتهما بكوفيد -19.

ولا تزال دلال عبد العزيز ، التي تقل عن غانم بعشرين عامًا ، في المستشفى ، وتقول تقارير إعلامية إنه لم يتم إخبارها بعد بوفاة زوجها.

وأشاد العديد من الفنانين بسخاء غانم في تصريحات موجزة للصحفيين وطواقم الأخبار التلفزيونية التي تغطي الجنازة التي أقيمت في مسجد في الضواحي الشرقية للقاهرة.

وتابعت الصحيفة أثارت وفاة غانم موجة من الحزن على وسائل التواصل الاجتماعي ، حيث أعرب الناس عن أسفهم على خسارته واحتفلوا به كواحد من عظماء التاريخ.

حيث كتب الفنان احمد حلمي : “لماذا غادر الرجل الذي أنقذنا من الحزن وأسعدنا؟”وقال الفنان شيكو: "لقد كان أسطورة حقيقية. لقد جعلنا نضحك لمدة 60 عامًا وسيستمر في جعلنا وأجيال عديدة نضحك.

كما أدلت السفارة الأمريكية بالقاهرة ببيان على صفحتها على فيسبوك: "ننضم إلى شعب مصر في الحداد على رحيل الأسطورة سمير غانم". سوف يعيش إرثه من خلال القلوب التي لمسها بروح الدعابة ".

بدأ غانم مسيرته المهنية في الستينيات كعضو في ثلاثي أضواء المسرح مع جورج سيدهم ، الذي توفي عام 2020 بعد صراع طويل مع المرض ، والضيف أحمد ، الذي تسببت وفاته عام 1970 عن عمر 34 عامًا في تفكك الثلاثي.

بدأ الثلاثة حياتهم المهنية مع اسكتشات تلفزيونية مماثلة لتلك التي تظهر في برنامج ساترداي نايت لايف على شبكة ان بي سي في الأيام الأولى للبرنامج الأمريكي.

وقام الثلاثي لاحقًا بدور البطولة في عدد من الأفلام الناجحة مما جعلهم من بين أفضل الكوميديين في مصر.

ارتفعت مسيرة غانم المهنية بعد مغادرته الفرقة ، حيث لعب دور البطولة في العديد من الاعمال التي حازت على حب ملايين المعجبين في مصر والعالم العربي.