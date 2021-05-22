«صانعة السلام».. صحيفة أمريكية تشيد بدور مصر فى وقف إطلاق النار

ثمنت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية الدور المصري في وقف اتفاق إطلاق النار بين إسرائيل وفلسطين ووصفت مصر بأنها صانعة الهدوء والسلام في المنطقة.

وتابعت الصحيفة الأمريكية: لقد نالت مصر إشادة كبيرة لدورها في الهدنة مما يعيد إلى الأذهان قوتها الدبلوماسية ودورها الإقليمي في التوسط في النزاعات، لافتة إلى أنه في الشرق الأوسط عامة قد يصعب العثور على وسطاء موثوق بهم، ولكن مصر وسيط موثوق به تمام، حيث تلقت مصر إشادة كبيرة لدورها في اتفاق وقف إطلاق النار منهية 11 يومًا من الحرب التي أودت بحياة مئات المدنيين.

وأشادت كلا من ألمانيا وفرنسا بالوساطة المصرية، كما أشادت الأمم المتحدة بمصر، كما اتصل الرئيس الأمريكي جو بايدن بالرئيس عبد الفتاح السيسي، ووصف أحد المسؤولين الأمريكيين مصر بأنها "المدينة الرئيسية في المنطقة".

وأضافت الصحيفة الأمريكية: لقد بدأت القاهرة في التوسط في صراعات إقليمية أخرى، حيث ساعد مبعوثوها مؤخرًا في تهدئة الصراع الليبي وسعى إلى لعب دور في الحرب السورية المستمرة.



واختتمت: باعتبارها أقدم دولة في العالم ، حاولت مصر تكرار صنع السلام بين دولة الاحتلال وفلسطين من بدايات الصراع العربي الاسرائيلي، إن مصر والحكومة المصرية برئاسة عبد الفتاح السيسي من أحد الحكومات القليلة في المنطقة التي تلعب دور صانع السلام.

يأتي هذا فيما سلطت صحيفة الجارديان البريطانية الضوء في عددها الصادر اليوم السبت، على بدء عودة عشرات الآلاف من الفلسطينيين النازحين في غزة إلى منازلهم لتفقد الدمار الذي خلفته 11 يومًا من الغارات الجوية الإسرائيلية في حربها مع حماس.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن معظم الفلسطينيين البالغ عددهم 66 ألفًا الذين لجأوا إلى مدارسها أثناء القتال كانوا في طريقهم إلى ديارهم ، حيث بدأت في تقييم الحجم الهائل للأضرار.