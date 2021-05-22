السبت 22 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«صانعة السلام».. صحيفة أمريكية تشيد بدور مصر فى وقف إطلاق النار

غزة
غزة

ثمنت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية  الدور المصري في وقف اتفاق إطلاق النار بين إسرائيل وفلسطين ووصفت مصر بأنها صانعة الهدوء والسلام في المنطقة.

وتابعت الصحيفة الأمريكية: لقد نالت مصر إشادة  كبيرة لدورها في الهدنة مما يعيد إلى الأذهان قوتها الدبلوماسية  ودورها الإقليمي في التوسط في النزاعات، لافتة إلى أنه في الشرق الأوسط عامة قد يصعب العثور على وسطاء موثوق بهم، ولكن مصر وسيط موثوق به تمام، حيث تلقت مصر إشادة كبيرة لدورها في اتفاق وقف إطلاق النار منهية 11 يومًا من الحرب التي أودت بحياة مئات المدنيين.

وأشادت كلا من ألمانيا وفرنسا بالوساطة المصرية، كما أشادت الأمم المتحدة بمصر، كما  اتصل الرئيس الأمريكي جو بايدن بالرئيس عبد الفتاح السيسي، ووصف أحد المسؤولين الأمريكيين مصر بأنها "المدينة الرئيسية في المنطقة".

وأضافت الصحيفة الأمريكية: لقد بدأت القاهرة في التوسط في صراعات إقليمية أخرى، حيث ساعد مبعوثوها مؤخرًا في تهدئة الصراع الليبي وسعى إلى لعب دور في الحرب السورية المستمرة.


واختتمت: باعتبارها أقدم دولة في العالم ، حاولت مصر تكرار صنع السلام بين دولة الاحتلال وفلسطين من بدايات الصراع العربي الاسرائيلي، إن مصر والحكومة المصرية برئاسة عبد الفتاح السيسي من  أحد الحكومات القليلة في المنطقة التي تلعب دور صانع السلام.

يأتي هذا فيما سلطت صحيفة الجارديان البريطانية الضوء في عددها الصادر اليوم السبت، على بدء عودة عشرات الآلاف من الفلسطينيين النازحين في غزة إلى منازلهم لتفقد الدمار الذي خلفته 11 يومًا من الغارات الجوية الإسرائيلية في حربها مع حماس.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن معظم الفلسطينيين البالغ عددهم 66 ألفًا الذين لجأوا إلى مدارسها أثناء القتال كانوا في طريقهم إلى ديارهم ، حيث بدأت في تقييم الحجم الهائل للأضرار.

غزة اتفاق وقف إطلاق النار الهدنة الهدنة في فلسطين الدور المصري الوساطة المصرية

الأكثر قراءة

مفاجأة.. دلال عبدالعزيز لا تعلم بخبر وفاة سمير غانم حتى الآن

لم تعلم بوفاة سمير غانم: كورونا والفشل الرئوي يداهمان الفنانة دلال عبد العزيز

عمرو عبدالجليل: «مستنى الموت.. وبفكر اعتزل»

حسن الرداد يكشف «مفاجأة» في موت الفنان سمير غانم

أروى جودة تروى أسرار علاقة «غير سوية» مرت بها

بتوجيهات من الرئيس السيسى.. مصر تقدم أضخم قافلة مساعدات إلى غزة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

أنسنة القضية

عبد الرحيم طايع

حكمة العالم الغائبة بشأن فلسطين

ماجد حبته

ضرورة الدولة الفلسطينية

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «1-4»

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرتالفوتوغرافيا حياتنا (تصوير ما لا نراه 2)

د. محمد عفيفي

مصر وغزة.. تاريخ مشترك «١-٢»

ماجد حبته

الفيتو المجرى!

وائل لطفي

سمير غانم.. وداعًا فيلسوف العبث

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسحق سدر يطالب «تيك توك» بعدم استهداف المحتوى الفلسطيني

بالأرقام.. حصاد المكاسب والخسائر في حرب غزة 2021

سارة شريف تكتب: حتى لا نعود للمربع صفر