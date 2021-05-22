موقع عالمى يرشح الصحراء الكبرى في مصر ضمن أجمل 10 صحارى فى أفريقيا

رشح الموقع السياحي العالمي "travelawaits" الصحراء الكبرى في مصر من ضمن أجمل عشر صحاري في القارة الأفريقية.

وقال إن الصحراء الكبرى والتي تمتد حوالي 3.6 مليون ميل مربع وتمر على كلا من الجزائر، تشاد، مصر، إريتريا، ليبيا، مالي، موريتانيا، المغرب، النيجر، الصحراء الغربية، السودان، تونس من أجمل الصحاري الأفريقية بشكل عام.

ووصف الموقع العالمي الصحراء الكبرى بأنها جد الصحاري في أفريقيا حيث الرمال المتحركة، والمدن المفقودة، والقبائل البدوية، وتابعت في الواقع، حجمها يضاهي حجم الولايات المتحدة بأكملها فهذه هي أكبر صحراء "حارة" في العالم (تصل درجات الحرارة فيها إلى 122 درجة فهرنهايت) وثالث أكبر صحراء على هذا الكوكب (أصغر فقط من صحراء أنتاركتيكا وشمال القطب الشمالي) و يبلغ عمر الصحراء حوالي 7 ملايين سنة ، وتمتد عبر 12 دولة ، وتغطي مساحات شاسعة من شمال أفريقيا.

وأضافت: "تتكون الصحراء من العديد من المناطق، ولكل منها مستويات هطول الأمطار ودرجات حرارة مختلفو ويعيش فيها نباتات خاصة بها ولها حياة برية خاصة بها، كما أن الصحراء الكبرى بها العديد من البحيرات الجافة والوديان والسهول الحصوية والبحار الرملية والكثبان والجبال البركانية والهضاب الحجرية كلها تشكل تضاريس هذه الصحراء".

وتابعت: "في حين أن معظم الصحراء قاحلة، فإن هذه الصحراء تدعم مزيجًا من الحياة البرية حيث يعيش فيها المها والغزال والحمير البرية والبابون والضباع وثعالب الرمال وأكثر من 300 نوع من الطيور، وبها أيضًا حوالي 4 ملايين شخص يعيشون فيها معظمهم في موريتانيا والصحراء الغربية والجزائر وليبيا ومصر."

كما رشح الموقع صحراء كالاهاري ، 350.000 ميل مربع في بوتسوانا، ناميبيا، من ضمن 10 صحاري أيضا.

ووفقا للموقع تعني كلمة كالاهاري العطش الشديد أو المكان بلا ماء، وفي الحقيقة فإن هذه الصحراء تتعرض لأقل من 10 بوصات من المطر سنويًا) بينما يسمح هطول الأمطار السنوي في كالاهاري (من 4 إلى 20 بوصة) بنمو الأعشاب والشجيرات الشائكة وأشجار الأكاسيا.