السبت 22 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لأجل غير مسمى.. «السكة الحديد» توقف 17 قطارًا بالوجهين

السكة الحديد
السكة الحديد

أعلنت وزارة النقل، ممثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إيقاف ١٧ قطارًا فى الوجه البحري والقبلي، “إيقاف مؤقت” اليوم السبت، ولم يتم الإعلان عن موعد تشغيل تلك القطارات مرة آخرى.

يأتي ذلك ضمن إجراءات الوزارة لخفض الضغط على مرفق السكة الحديد وتقليل عدد الرحلات اليومية التي تهلك المرفق بشكل كبير.

وأوضحت هيئة السكة الحديد، فى بيان لها إنه تم سيتم إيقاف عدد من القطارات اليوم “إيقاف مؤقت” لبعض القطارات وذلك في إطار خطة الهيئة لنهو مشروعات تطوير نظم الإشارات بنهاية العام 2021  لرفع معدلات سلامة القطارات على الخطوط.
 

وتحرص هيئة السكة الحديد على تشغيل القطارات ذات الكثافة الركابية الكبيرة والاستغناء على القطارات التي تخدم شريحة معينة من الركاب وليست ذات جدوى بل تسبب تعطيل السكة وضغط على مرفق السكة الحديد بشكل كبير .
 

وأوضحت الهيئة في بيانها أنها قررت وقف بعض القطارات بالوجهين البحري والقبلي التي تؤثر على تنفيذ البرنامج الزمني لتطوير نظم الإشارات وذلك اعتباراً من يوم 22 مايو 2021 وهم 7 قطارات بالوجه البحري أرقام ١٢٠٤ - ١٣٣ - ١٢٠٢ - ١١٥٧ - ١١٥٦ - ١١٥٣ - ١١٥٢.

و10 قطارات بالوجه القبلي وهم ٧١١ - ٧٠٦ - ٧٧٧ -٧٧٦ - ٨٣٢ - ١٠٠٥ - ١١٨٨ - ١١٨٧ - ١٦٧ - ١٦٦.

 

تعديل مواعيد بعض القطارات

 

وأشارت الهيئة إلى أنها قامت بتعديل مواعيد بعض القطارات بالوجهين البحري والقبلي وهم عدد ٧قطارات بالوجه البحري وهي : ١٠٠٨ - ٢٠٠٨ - ٩٣٦ - ٩٤٩ - ١٢٠٣ - ٣٥ - ٣٦، بالإضافة لـ ٥ قطارات بالوجه القبلي وهي ١٦٣ - ٨١ - ٧١٨ - ١٠٠٧ - ٩٧٥.

وكذلك امتداد مسير 4 قطارات بالوجه القبلي وهي ٩٧٤ - ٩٧٥ - ٧١٤- ٧، وقطارين بالوجه البحري وهي ٨٠٩/ - ٨١٠، وذلك حرصاً من الهيئة على توفير الراحة والسلامة والأمان لجمهور الركاب واستمرار تقديم خدماتها للجمهور.

السكة الحديد ايقاف القطارات مؤقت اليوم

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