وول ستريت جورنال تثمن دور مصر فى الهدنة بين إسرائيل وفلسطين

أشادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بالدور الذي لعبته مصر في وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفلسطين، ووصفت دور مصر بالدور المركزي في هذه الهدنة.

وقالت الصحيفة الأمريكية: لقد لعبت مصر دورًا حاسمًا في التوسط في وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة ، وهو تطور يقول عنه المسؤولون أن سوف يؤدي إلى توثيق العلاقات المصرية الأمريكية.

وقبل ساعات من بيان الخميس بالتوصل إلى وقف إطلاق النار، أجرى الرئيس الامريكي بايدن مكالمة هاتفية له مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وناقش الاثنان الجهود المبذولة لتهدئة الصراع.

كما أعرب بايدن عن "خالص امتنانه للرئيس السيسي وكبار المسؤولين المصريين الذين لعبوا دورًا حاسمًا في هذه الدبلوماسية" في خطابه في البيت الأبيض يوم الخميس، كما أعلنت وزارة الخارجية أن وزير الخارجية الامريكي أنطوني بلينكين سيسافر إلى المنطقة.

وقال مسؤولون غربيون ومصريون إن المسؤولين في واشنطن والقاهرة أجروا اتصالات مستمرة خلال الأسبوع الماضي، حيث تمارس مصر دورها المركزي من أجل انهاء الصراع.

كما كثفت وزارة الخارجية الأمريكية الاتصالات مع مصر هذا الأسبوع، حيث قاد هادي عمرو وجوي هود كبار المسؤولين المحادثات.

يأتي هذا فيما سلطت صحيفة الجارديان البريطانية الضوء في عددها الصادر اليوم السبت، على بدء عودة عشرات الآلاف من الفلسطينيين النازحين في غزة إلى منازلهم لتفقد الدمار الذي خلفته 11 يومًا من الغارات الجوية الإسرائيلية في حربها مع حماس.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن معظم الفلسطينيين البالغ عددهم 66 ألفًا الذين لجأوا إلى مدارسها أثناء القتال كانوا في طريقهم إلى ديارهم ، حيث بدأت في تقييم الحجم الهائل للأضرار.

ومع سعي العائلات لاستعادة ممتلكاتها ، انتشلت فرق الدفاع المدني 10 ناجين وخمس جثث من تحت أنقاض الجيب الفلسطيني المكتظ بالسكان ، ليرتفع عدد القتلى إلى 243 ، بينهم عشرات من مقاتلي حماس و 66 طفلاً ، وأكثر من 1900 جريح.