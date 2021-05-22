السبت 22 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية الفلسطينى يزور بغداد حاملا رسالة للقيادة العراقية

رياض المالكي
رياض المالكي

أعلن سفير دولة فلسطين في العراق أحمد عقل ان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي سيبدأ غدا الأحد زيارة لبغداد حاملا رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى نظيره العراقي برهم
صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.


ونسبت صحيفة "الصباح" العراقية الصادرة اليوم السبت إلى سفير دولة فلسطين في العراق قوله إن المالكي سيبدأ غدا الأحد زيارة رسمية إلى بغداد مبعوثا عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يسلم خلالها رسالة إلى صالح والكاظمي.


وأضاف أن "الوزير الفلسطيني سيلتقي الرئاسات العراقية الثلاث وعددا من القيادات السياسية العراقية بهدف تفعيل العمل السياسي العراقي - الفلسطيني وتوقيع اتفاقية التنسيق المشترك لمواجهة استحقاقات المرحلة المقبلة في مواجهة العدوان الإسرائيلي".

 

وفي سياق أخر، ذكرت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، أن جهاز الاستخبارات في القوات العراقية اعتقل 5 من عناصر تنظيم داعش بعمليات متفرقة في بغداد ونينوى.

 

وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني "قوات جهاز الاستخبارات العراقي تمكنت  عبر كاميرات حرارية من رصد تحركات اثنين من عناصر تنظيم داعش، تسللا من الحدود السورية إلى مناطق غربي محافظة نينوى يحملان الجنسية العراقية، وبكمين تمكنت القوات من اعتقالهما وإحالتهما إلى الجهاز القضائي للتحقيق معهما.
 

وذكر البيان أن "الجهاز الاستخباري في قوات الشرطة الاتحادية تمكن من اعتقال 3 من عناصر داعش في أحد الفنادق بمنطقة البتاوين وسط بغداد  بعد عمليات التحري وجمع المعلومات وتحديد الهدف".

كما تمكنت مفارز مكافحة مخدرات في شرطة محافظة بابل من إلقاء القبض على اثنين من مروجي المخدرات، تم ضبطهم متلبسين وبحوزتهما أكثر من “٢٠٠” حبة مخدرة مختلفة الأنواع مع نحو “٥٠٠ ملجرام ” من مادة الكريستال المخدرة، وتمت إحالتهم إلى القضاء.

وزير الخارجية الفلسطيني القيادة العراقية بغداد المالكي

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