السكة الحديد: الأطفال يرشقون القطارات بالحجارة

شاركت هيئة السكك الحديد عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعض من التصرفات الخاطئة التي يقوم بها عدد من المواطنين في القرى بالوجين البحري والقبلي والتي تتسبب في حدوث مشاكل فنية فى القطارات خلال سيرها فى رحلاتها المختلفة.

وأوضحت هيئة السكك الحديد فى منشور لها عبر "فيس بوك"، إن من ضمن الأخطاء التي يرتكبها بعض المواطنين فى حق السكة الحديد هو رشق القطارات بالحجارة خلال سيرها مما قد يتسبب في حدوث وفيات داخل القطارات أو من الممكن التسبب في وفاة السائق اثناء قيادةالقطار وقت الرحلة خاصة أن الأطفال يقوموا برشق كابينة السائق ومع سرعة القطار قد تتسبب الحجارة فى وفاة السائق.

وناشدت هيئة السكة الحديد المواطنين المتواجدين على طول قري شريط السكة الحديد التنبيه على أطفالهم بعدم القيام بتلك الأفعال حفاظاعلى مرفق السكة الحديد والذي هو ملك للشعب المصري.

وقالت مصادر خاصة فى هيئة السكة الحديد، إن القطارات التي يتم إيقافها واستبدالهابقطارات آخري مكونة من عربات روسية جديدة وكذلك جرارات جديدة يتم إعادة تأهيل بعضهامن جديد فى مصنع سيماف التابع لهيئة السكة الحديد.

وأوضحت المصادر، إن بعض القطارات المكونة من عربات متهالكة وجرارات لا تصلح، فلا يتم إعادة تأهيلها من جديد ويتم تخريدها وبيعها فى مزاد على للوصول إلة أعلى سعر ممكن.

وأشارت المصادر إلة أنه بناء على تعليمات وزير النقل سيتم إيقاف تشغل كافة القطارات القديمة وذلك بحلول شهر سبتمبر المقبل لن يكون هناك قطار قديم يسير على قضبان السكة الحديد وذلك في إطار حرص الهيئة على توفير حياه كريمة لجمهور الركاب، خاصة أن مرفق السكة الحديد ملك للشعب المصري.