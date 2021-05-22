يُسببه الإصابة بكورونا.. ما هو مرض «الفطر الأسود»؟

تصدرت مؤشرات المحرك العالمي جوجل البحث خلال الساعات الماضية عن نوع جديد من الفطريات المعدية والمعروف باسم "الفطر الأسود" والمتفشي بشكل ملحوظ في الهند ويهاجم مرضي السكري أو الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة.

بدأت الولايات في جميع أنحاء الهند في الإعلان عن وباء "الفطريات السوداء" مع تزايد حالات العدوى النادرة القاتلة في المرضى الذين يتعافون من Covid-19، وذلك بعد تسجيل 7200 إصابة، بمعنى أنه يكون الإصابة بفيروس كورونا سببًا في الإصابة بهذا المرض.. الفطر الأسود.

ماهو مرض الفطر الأسود؟

يسمى داء الفطر المخاطي، لديه معدل وفيات بنسبة 50٪. يصيب المرضى في البداية في الأنف ولكن يمكن أن ينتشر الفطر بعد ذلك إلى الدماغ، ويمكن علاجه في كثير من الأحيان فقط عن طريق جراحة كبرى لإزالة العين أو جزء من الجمجمة والفك.

عادة ما يكون مرضًا نادرً ، ولكن تم الإبلاغ الآن عن إصابة أكثر من 7200 شخص في الهند بداء الغشاء المخاطي وفقد 219 حياتهم.

وكشفت صحيفة الجارديان البريطانية، ارتبط ارتفاع عدوى الفطريات السوداء ، وخاصة في المرضى الذين يعانون من حالات حادة من Covid-19، بالإفراط في استخدام المنشطات في علاج الفيروس التاجي مما قد يضر بالجهاز المناعي بشكل حاد إذا تم تناوله لفترة طويلة.

كما تم إلقاء اللوم على ارتفاع معدل الإصابة بمرض السكري في الهند مع ارتفاع مستويات السكر في الدم المرتبطة بالحساسية.

كما تم الإبلاغ عنه في مرضى كورونا الذين كانوا يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي في وحدات العناية المركزة، بسبب تعرض مجاري الهواء لديهم للرطوبة والرطوبة.

كيف يتم الإصابة بمرض الفطر الأسود؟

يحدث المرض بسبب الجراثيم الفطرية الموجودة في التربة والمواد العضوية ، وعادة ما يستنشقها الإنسان من الهواء، يدخل العفن إلى الجسم ثم يتجلى حول الأنف ومحجر العين ، مما يتسبب في اسوداد الأنف ، وإذا لم يتم إيقافه فسوف ينتقل بشكل قاتل إلى الدماغ.

الهند في أزمة بعد تفشي الفطر الأسود في 5 ولايات

حتى الآن، أعلنت خمس ولايات، تاميل نادو وأوديشا وجوجارات وراجستان وتيلانجانا، أن الفطر الأسود أصبح وباءً ومن المتوقع أن يتبعه المزيد من الولايات، ومن جانبه أصدر المجلس الهندي للأبحاث الطبية استشارة حول تشخيص المرض وعلاجه.

وكانت أبلغت ولاية ماهاراشترا، وهي الولاية الأولى التي تضررت بشدة من موجة كوفيد الثانية في الهند ، عن ما يزيد عن 1500 حالة و 90 حالة وفاة ، وهي أعلى نسبة في البلاد.

كما بدأت المستشفيات في دلهي أيضًا في الإبلاغ عن ارتفاع غير مسبوق في الحالات - ما يصل إلى 15 إلى 20 حالة جديدة يوميًا في بعض المستشفيات ، مقارنة بالمعدلات السابقة لحالة أو حالتين شهريًا.

وقال وزير الصحة في دلهي ، ساتيندار جين، إن هناك 197 حالة من الفطريات السوداء في المستشفيات في جميع أنحاء المدينة ، وتم الآن إنشاء أجنحة خاصة للفطر الأسود في المستشفيات الحكومية الكبيرة للتعامل مع تدفق المرضى. ألقى جاين باللوم على إساءة استخدام المنشطات "الخطيرة جدًا" لعلاج Covid-19 كسبب للوباء.