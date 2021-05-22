فى ثانى أيام الهدنة.. تفاصيل عودة الفلسطينيين إلى منازلهم المدمرة

سلطت صحيفة الجارديان البريطانية الضوء في عددها الصادر اليوم السبت، على بدء عودة عشرات الآلاف من الفلسطينيين النازحين في غزة إلى منازلهم لتفقد الدمار الذي خلفته 11 يومًا من الغارات الجوية الإسرائيلية في حربها مع حماس.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن معظم الفلسطينيين البالغ عددهم 66 ألفًا الذين لجأوا إلى مدارسها أثناء القتال كانوا في طريقهم إلى ديارهم ، حيث بدأت في تقييم الحجم الهائل للأضرار.

ومع سعي العائلات لاستعادة ممتلكاتها ، انتشلت فرق الدفاع المدني 10 ناجين وخمس جثث من تحت أنقاض الجيب الفلسطيني المكتظ بالسكان ، ليرتفع عدد القتلى إلى 243 ، بينهم عشرات من مقاتلي حماس و 66 طفلاً ، وأكثر من 1900 جريح.

كما كشفت الصحيفة، أن الأطفال في مدينة غزة ، قاموا بالحفر وسط الأنقاض بحثًا عن متعلقاتهم المفقودة وإزالة الحطام من الطرق ، ووضعها في شاحنات، كما ركضوا الأولاد إلى الطريق لإلقاء نظرة خاطفة على سيارة كانت ملتوية بفعل غارة. آخرون ، محاصرون ومتحجرون في منازلهم لأيام، خرجوا مع عائلاتهم لتناول الآيس كريم على طول الساحل.



استقبال الزوار للمستشفيات لأول مرة بعد الهدنة

ومستشفى الشفاء الرئيسي، كان العديد من الجرحى يستقبلون الزوار لأول مرة منذ أيا ، حيث كان الخروج في السابق أمرًا خطيرًا للغاية، كما احتشد العديد من الأشخاص حول امرأة مصابة بحروق نتيجة سقوط صاروخا إسرائيليا اخترق شقتها مباشرة وانفجر في بناية جيرانها.

الملاجئ حل الإسرائليين من رد الهجوم

على الجانب الإسرائيلي، أدى أسبوع ونصف من إطلاق الصواريخ وقذائف المورتر والصواريخ المضادة للدبابات من قبل حماس وجماعات مسلحة أخرى إلى مقتل جندي واحد بالإضافة إلى 12 مدنيا، مما تسبب في حالة من الذعر ودفعت الناس إلى الاندفاع إلى الملاجئ.

نتنياهو يحذر من الهجوم على إسرائيل

كما حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن إسرائيل سترد بقوة في حالة وقوع أي هجوم على إسرائيل، حيث قال الزعيم السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إن القتال ضد إسرائيل سيستمر حتى تم "تحرير" المسجد الأقصى في القدس الشرقية.

وقال نتنياهو: "إذا اعتقدت حماس أننا سوف نتسامح مع هزيلة من الصواريخ ، فهذا مخطئ". "سنرد بنوع مختلف من القوة على أي إطلاق نار على حدود غزة. ما كان ليس ما سيكون ".

ومنى جانبه، أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد في البيت الأبيض، إن حل الدولتين هو الحل الوحيد لحل الصراع بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي ، متعهداً ببناء حزمة كبيرة مع الدول الأخرى للمساعدة في إعادة بناء غزة.