السبت 22 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدولار اليوم السبت 22-5-2021 فى البنوك المصرية

الدولار
الدولار

يرصد موقع "الدستور"  سعر صرف العملة الامريكية "الدولار" اليوم السبت الموافق 22-5-2021، خلال فترة التداولات الصباحية أمام الجنيه المصري، وفق آخر التحديثات البنكية في السوق المحلي.

 

ويواصل سعر صرف العملة الامريكية "الدولار" اليوم، استقرارها أمام نظيرتها الجنيه المصري خلال فترة التعاملات الصباحية خلال فترة العطلة الاسبوعية في البنوك ليوم السبت، إذ بلغ متوسط سعر الدولار اليوم للشراء 15.73 جنيه وللبيع 15.63، وذلك وفقاً لأحدث التحديثات في البنك المركزي المصري.  

 

 وفي التقرير التالي نستعرض سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري وفقاً لآخري التحديثات البنكية والمصرفية.

 

وأظهرت شاشات التداول مستويات سعر العملة الأمريكية، اليوم ارتفاع سعر الدولار ليسجل في بنك اتش اس بي سي للشراء 15.73 جنيه وللبيع 15.63، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 15.73 جنيه وللبيع 15.63، كما ارتفع سعر الدولار اليوم في بنك وفا التجاري ليسجل للشراء 15.73 جنيه وللبيع 15.63، أما في بنك سايب فسجل للشراء 15.73 جنيه وللبيع 15.63.

 

وحقق سعر صرف الدولار اليوم استقرار داخل قطاع كبير من البنوك اليوم ليسجل في بنك مصر للشراء 15.71 جنيه وللبيع 15.61، وفي بنك تنمية الصادرات سجل للشراء 15.73 جنيه وللبيع 15.63، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي فسجل للشراء 15.73 جنيه وللبيع 15.63، كما استقر سعر الدولار الأمريكي اليوم أمام الجنيه في بنك القاهرة ليسجل للشراء 15.78 جنيه وللبيع 15.68، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 15.72 جنيه وللبيع 15.62، وفي بنك التعمير والاسكان سجل للشراء 15.73 جنيه وللبيع 15.63.7.

 

سعر الدولار اليوم السبت
وواصل سعر الدولار اليوم استقراره أمام الجنيه ليسجل داخل بنك عودة للشراء 15.73 جنيه وللبيع 15.63، وفي بنك بلوم مصر سجل للشراء 15.73 جنيه وللبيع 15.63، كما استقر الدولار في بنك كريدي أجريكول ليسجل للشراء 15.73 جنيه وللبيع 15.63، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 15.72 جنيه وللبيع 15.63.

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