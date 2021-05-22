تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 22-5-2021 فى مصر

يقدم لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة تفاصيل حالة الطقس في مصر اليوم السبت 22-5-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة لهيئة الأرصاد الجوية.



وكشفت خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن طقس، اليوم السبت، من المتوقع أن يكون مائلًا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدلًا على السواحل الشمالية حارًا على جنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

أما حالة الطقس ليلًا فيكون لطيفًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت

الظواهر الجوية: نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد فرص أمطار خفيفة على مناطق من شمال وجنوب سيناء على فترات متقطعة (30%).

حالة البحر المتوسط اليوم

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.



ويقدم لكم موقع "الدستور" تفاصيل درجات الحرارة اليوم السبت على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 30 18

الإسكندرية 25 19

وادى النطرون 28 17

طنطا 29 18

شبين الكوم 30 18

دمنهور 27 18

بلطيم 26 18

مطروح 24 17

السلوم 25 18

سيوة 29 18

بورسعيد 25 18

دمياط 25 18

الزقازيق 30 18

المنصورة 29 18

الإسماعيلية 30 18

السويس 30 18

العريش 25 19

رفح 25 20

رأس سدر 30 20

نخل 29 16

نويبع 33 24

طابا 29 19

كاترين 29 16

الطور 30 22

شرم الشيخ 34 25

الغردقة 33 24

مرسى علم 33 24

الفيوم 32 20

بنى سويف 32 20

المنيا 32 20

أسيوط 33 21

سوهاج 35 24

قنا 37 24

الأقصر 39 25

أسوان 39 26

ادفو 39 26

أبوسمبل 39 25

الوادى الجديد 37 23

شلاتين 35 26

أبورماد 34 25

حلايب 30 24

رأس حدربة 29 24.